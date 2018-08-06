Разведка сообщила о потерях у боевиков на Донбассе

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За прошедшие сутки, 5 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 40 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелам подверглись позиции сил ООС в районах Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Наши позиции у Луганского и Гнутово подверглись обстрелам из 82-мм минометов, а в районе Лебединского — из 120-мм.
За минувшие сутки был ранен один военнослужащий, а в понедельник, 6 августа ранение получил второй украинский воин.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и еще семь получили ранения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский генерал Олег Кувшинов, организовавший страшный обстрел украинского Мариуполя в 2015 году, засветился в Африке.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”