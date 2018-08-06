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Украина

Разведка сообщила о потерях у боевиков на Донбассе

7:54 6 августа 2018   115
Обстрелы на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшие сутки, 5 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 40 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелам подверглись позиции сил ООС в районах Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наши позиции у Луганского и Гнутово подверглись обстрелам из 82-мм минометов, а в районе Лебединского — из 120-мм.

За минувшие сутки был ранен один военнослужащий, а в понедельник, 6 августа ранение получил второй украинский воин.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и еще семь получили ранения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский генерал Олег Кувшинов, организовавший страшный обстрел украинского Мариуполя в 2015 году, засветился в Африке.

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