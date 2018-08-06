Украина

Семью бойца ВСУ выселяют из жилья, пока тот воюет на Донбассе

Пока боец Вооруженных сил Украины защищает мирных граждан, воюя на Донбассе, его жену с двумя малолетними детьми в городе Кременец Тернопольской области выселяют из собственного жилья.

Об этом рассказала на своей странице Facebook супруга военного Лидия Макаренко.

По ее словам, суд по этому делу запланирован на 12:00 9 августа 2018 года (цивильное дело № 601/1102/18-ц «О признании лиц утратившими право пользования жилым помещением). Ответчиками на суде выступит Макаренко Лидия Петровна вместе с детьми — пятилетней Софией и Зоряной. Истец — Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченко.

Жена бойца ВСУ отметила, что ее супруг отдал военной службе более 20 лет жизни, а с 2014 года по сегодня исполняет боевые задания в районе проведения ООС (АТО).

Напомним, ранее бывший военнослужащий Сергей Ульянов поджег себя под зданием Министерства обороны, протестуя против незаконного увольнения из рядов Сил Спецопераций ВСУ.