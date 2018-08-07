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Новый поворот: Ани Лорак сбежала с дочкой от мужа в Израиль
После публикации в сети ролика об измене мужа Мурата с тусовщицей в ночном клубе Ани Лорак на неделю пропала из соцсетей. В понедельник, 6 августа, она впервые сделала публикацию, из которой стало понятно, что она вместе с дочкой отдыхают в Израиле. Об это свидетельствует фото из Instagram Лорак, где на геолокации указано «Иерусалим Израиль», пишет издание «Без табу».
На фото Ани Лорак сидит с дочкой Софией, и целует ее в нос.
Учитывая, что на сайте Ани Лорак ближайший концерт запланирован в Грузии, все сделали вывод, что певица поехала с дочкой отдохнуть. При этом мужа — гражданина Турции — в Израиль не взяли, так как обычно на фото появляются все члены семьи.
Вероятно, тогда же она и сняла обручальное кольцо — ведь фото в Stories без кольца появилось, и очень быстро пропало — сейчас это Stories Лорак просмотреть невозможно.
Впервые Ани Лорак посетила Святую землю в 2014 году — вместе с турецким мужем. Тогда певица рассказывала, что оставила в одной из расщелин Стены Плача записочку, на которой написала самое заветное желание.
«Возможно, что певица, которой осенью исполнится 40 лет, поехала оставить другую записку, чтобы таким образом скорректировать сложившуюся ситуацию», — делают вывод журналисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором пока еще законный супруг певицы Мурат Налчаджиоглу веселится в киевском клубе в компании другой. На записи отчетливо видно, как муж Лорак нежно прижимает к себе девушку, гладит по бедру. По некоторым данным, Мурат и Яна знакомы давно, мужчина снимал ей квартиру в Киеве, а также оплатил несколько пластических операций. В окружении пары поговаривают, что Мурата не впервые застают с представительницами прекрасного пола. Ани же всеми силами пытается сохранить лицо, прощая адюльтеры. По ее словам, сама она признавалась, что безумно устала от работы на износ и все, о чем она мечтает, — сбавить темп и выспаться.
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”