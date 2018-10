С лежачими местами: в сети показали автобус, на котором разбились артисты "Дизель шоу" (видео)

Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе

