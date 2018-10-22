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С лежачими местами: в сети показали автобус, на котором разбились артисты "Дизель шоу" (видео)
В сети показали одно из последних видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом.
Видеоролик снимал участник труппы Олег Иваница. На его странице в описании сказано, что актеры отправляются в тур по Украине и не только.
«Сегодня Луцк, завтра Львов. Друзья, если вы знаете какие-то особо невероятно-прекрасно-уникальные места, обязательно пишите. Экскурсионная подгруппа „Дизель Шоу“ по возможности посетит объект, заснимет и еще раз прославит ваш город», — говорится в описании поста.
Как писали «ФАКТЫ», 20 октября под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус с актерами «Дизель Шоу» и грузовик. В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Боярки и в клинику «Борис».
Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе
Церемонии прощания прошли в Киеве и в Житомире. Проститься пришли сотни людей.
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