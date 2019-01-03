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Еврокубковый соперник «Динамо» усилился форвардом из Аргентины
Оппонент киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» в своем официальном Twitter объявил о достижении договоренности о переходе 24-летнего форварда аргентинского «Униона Санта Фе» Франко Сольдано.
Аргентинский нападающий, у которого через полгода заканчивается соглашение с нынешним клубом, согласовал с греками четырехлетний контракт. «Олимпикакос» заплатит за форварда 1,3 миллиона евро и обязуется выплатить «Униону Санта Фе» 15 процентов стоимости трансфера в случае продажи Сольдано в другой клуб.
Ранее сообщалось, что приобрести Сольдадо прошлым летом могло… «Динамо», но главный тренер киевлян Александр Хацкевич незадолго до закрытия трансферного окна отказался от подписания аргентинца, который в 14 матчах текущего чемпионата страны забил два мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Динамо» на сборе в Испании.
Фото ФК «Олимпиакос»
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