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Спорт

Еврокубковый соперник «Динамо» усилился форвардом из Аргентины

15:29 3 января 2019   9
Франко Сольдано
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Оппонент киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» в своем официальном Twitter объявил о достижении договоренности о переходе 24-летнего форварда аргентинского «Униона Санта Фе» Франко Сольдано.

Аргентинский нападающий, у которого через полгода заканчивается соглашение с нынешним клубом, согласовал с греками четырехлетний контракт. «Олимпикакос» заплатит за форварда 1,3 миллиона евро и обязуется выплатить «Униону Санта Фе» 15 процентов стоимости трансфера в случае продажи Сольдано в другой клуб.

Ранее сообщалось, что приобрести Сольдадо прошлым летом могло… «Динамо», но главный тренер киевлян Александр Хацкевич незадолго до закрытия трансферного окна отказался от подписания аргентинца, который в 14 матчах текущего чемпионата страны забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Динамо» на сборе в Испании.

Фото ФК «Олимпиакос»

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