Лолита Милявская показала редкое видео с дочерью

Моей Еве сегодня Уже!)))… Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Nov 3, 2019 at 1:07am PST