Лолита Милявская показала редкое видео с дочерью

Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео со своей дочерью.

«Моей Еве сегодня Уже!)))… Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!» — написала она.

В сети пользователи активно восхищаются дочерью певицы и поздравляют ее с днем рождения.

«Какой хороший ребенок!!!» — пишет одна из пользователей.

«С Днём рождения!!! Мамочку тоже поздравляю !)» — добавляет вторая.

«С днём рождения доченьки! Вы самая счастливая мама на земле», — желает третья.

Как писали «ФАКТЫ», Лолите Милявской не удалось избежать скандала в связи с разводом с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Он сам выступил инициатором процесса, подав заявление в суд, но на предварительное слушание не явился.

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