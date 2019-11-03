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Лолита Милявская показала редкое видео с дочерью
Известная певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео со своей дочерью.
Моей Еве сегодня Уже!)))… Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!
«Моей Еве сегодня Уже!)))… Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!» — написала она.
В сети пользователи активно восхищаются дочерью певицы и поздравляют ее с днем рождения.
«Какой хороший ребенок!!!» — пишет одна из пользователей.
«С Днём рождения!!! Мамочку тоже поздравляю !)» — добавляет вторая.
«С днём рождения доченьки! Вы самая счастливая мама на земле», — желает третья.
Как писали «ФАКТЫ», Лолите Милявской не удалось избежать скандала в связи с разводом с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Он сам выступил инициатором процесса, подав заявление в суд, но на предварительное слушание не явился.
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