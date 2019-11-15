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Здоровье и медицина

Шопоголизм может быть проявлением болезни Альцгеймера

7:38 17 ноября 2019 41
шопоголик
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Покупать одежду, предметы декора и другие вещи любят все. Но есть люди, для которых это превращается в манию. Они бесконечно что-то приобретают, тратят все свои сбережения, да еще и одалживают деньги у друзей и знакомых. По мнению специалистов Джорджтаунского университета (США), подобное поведение у людей после 50 лет может говорить о том, что у них развивается болезнь Альцгеймера. В исследовании участвовало около девяти тысяч семей, почти в половине из которых был страдающий болезнью Альцгеймера.

Как показали наблюдения, люди в начальной стадии болезни действительно становились транжирами, они опустошали свои банковские счета, тратя деньги на ненужные вещи. При болезни Альцгеймера, которая прогрессирует постепенно и проявляется обычно после 60 лет, человек начинает забывать события, которые произошли на днях, дорогу домой, не узнает родных. Считается, что недуг связан с отложением бета-амилоидного белка в мозге.

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Однако все же большинство людей становятся шопоголиками совершенно по другим причинам. Одни так борются со стрессом, тревожностью, другие восполняют нехватку любви. Есть мнение, что страсть к покупкам возникает из-за дефицита адреналина. Восполнить нехватку гормона помогают занятия спортом, особенно экстремальным видом, но большинству людей легче что-либо купить. У женщин, которые чаще становятся шопоголиками, проблема может быть в гормональном сбое, связанном с менструацией. Британские ученые не советуют им ходить по магазинам за десять дней до начала месячных.

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Врачи даже придумали название заболеванию, связанному с тягой к покупкам, — ониомания. Как понять, что у человека могут быть проблемы? Он ходит по магазинам без цели найти что-то конкретное. Покупает вещи, которые ему не нужны. Постоянно обсуждает свои приобретения. Увлекается модными журналами. И самое важное — сожалеет о том, что потратил деньги на ненужную вещь. К счастью, в магазинах их всегда можно сдать. Если шопоголик не имеет финансовой возможности что-то купить, он плохо себя чувствует: могут беспокоить головные боли, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как избавиться от зависимости

  • Перед походом в магазин составьте список покупок и берите только то, что записали.
  • Ходите по торговым центрам с компанией. Желательно, чтобы рядом был кто-то, кто сможет удержать от лишних трат.
  • Даже во время скидок покупайте только то, что необходимо.
  • Лучше пользоваться наличными, а не карточкой. С бумажными деньгами, которые вы держите в руках, расставаться тяжелее.
  • Запишитесь на консультацию к психологу. Специалист разберется в причинах проблемы и поможет с ней справиться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что от болезни Альцгеймера защищает кофе, но важно не переусерствовать.


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