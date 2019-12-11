Чтобы избежать плоскостопия, ребенку нужно больше ходить босиком, — врач

Прямая линия

Во время медицинской прямой линии в редакцию «ФАКТОВ» позвонила бабушка трехлетней девочки, и то, что она рассказала, просто возмутило детского ортопеда Тамару Полищук, отвечавшую на вопросы читателей: «Врач поставил малышке диагноз плоскостопие, вальгусная деформация стопы и порекомендовал носить ортопедическую обувь с жесткой стелькой и высоким фиксирующим задником». Женщина спрашивала, нужно ли покупать ребенку такую обувь. «Ни в коем случае!» — ответила Тамара Анатольевна, объяснив, что подобные диагнозы детям до пяти лет вообще не ставят. А назначения, которые сделал врач, могут дать обратный результат, усугубить ситуацию. Это уже доказано международной практикой. Как не допустить развития плоскостопия? Можно ли уберечь ребенка от искривления позвоночника? Чем опасна врожденная дисплазия тазобедренных суставов? На эти и другие вопросы читателей ответила ведущий научный сотрудник клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук.

«Боль в коленях часто возникает из-за пропущенной дисплазии тазобедренных суставов»

*— Добрый день, Тамара Анатольевна! Валентина Ивановна, звоню из Нежина. Дочке сейчас 27 лет. В детстве из-за тугого разведения ножек врач рекомендовал надевать стремена. Сейчас я стала бабушкой, внуку два месяца. Надо показывать его ортопеду?

— Обязательно, чтобы исключить дисплазию. К ней существует наследственная предрасположенность. Желательно, чтобы детский ортопед осматривал новорожденных еще в роддоме или в первые месяцы жизни. Всем детям необходимо делать УЗИ тазобедренных суставов. На консультации надо побывать не позже чем в шесть месяцев. Любые ортопедические нарушения легче исправить в самом раннем возрасте.

Иногда родители сравнивают складочки на ножках, определяя, симметричны ли они. Не стоит самим делать выводы. Бывает, ножки разводятся с трудом. Назначаем малышу УЗИ суставов — они в норме, просто повышен мышечный тонус. Но бывает и наоборот: ножки разводятся легко, а дисплазия есть. Если на УЗИ это не вполне ясно, назначают рентген. Его не надо бояться: серия снимков с интервалом в три месяца вреда ребенку не принесет, так же, как и профилактическое назначение стремян. Очень важно не пропустить дисплазию ни у одного ребенка.

— Чем она опасна?

— Из-за нее в будущем могут разрушиться тазобедренные суставы, и в 40—45 лет понадобится их замена. Даже незначительное нарушение соотношений в тазобедренных суставах вызывает боль в коленях, артроз, приводит к развитию раннего остеохондроза, сколиоза, варикозного расширения вен. Кстати, боль в коленях и в более раннем возрасте часто связана с пропущенной дисплазией тазобедренных суставов. Она ведь бывает легкой степени, при которой человек не хромает, у него нет «утиной походки». А если ребенок жалуется на то, что болят голени, это, скорее всего, связано с быстрым ростом.

*— Здравствуйте, это Галина Николаевна, Львов. Внучка с раннего детства любит спать «жабкой». Читала, что лучше спать на спине, на жесткой подушке. Но это так неудобно!

— Жесткая подушка — это восточная традиция. Мы рекомендуем спать на подушке не очень мягкой и не очень высокой. Матрас лучше покупать ортопедический, средней жесткости. Слишком жесткий для профилактики сколиоза не нужен, а для лечения его может назначить врач. Поза во время сна может быть любой, главное — удобной.

Чем опасна дисплазия тазобедренных суставов Походка может стать «утиной».

Возникает боль — в коленях, в области бедер и позднее в самих тазобедренных суставах.

Суставы быстро разрушаются, и в возрасте 40—45 лет требуется их замена.

Развиваются сколиоз, остеохондроз.

«Для формирования костной ткани витамин D малышам до трех лет надо давать ежедневно»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Алина, Харьков. Дочке восемь месяцев. Полезно ли ребенку ползать? И еще: с какого возраста малыш должен начинать ходить?

— По мнению неврологов, ползать малышам полезно: это улучшает умственное развитие. Но все индивидуально: есть дети, которые садятся, затем становятся на ножки и не ползают. Бывает, дети очень долго ползают, потому что им так удобнее. Все это варианты нормы.

Водить ребенка за ручку можно тогда, когда он самостоятельно встал на ножки и пытается передвигаться по квартире, держась за стул или диван. А вот побуждать малыша ходить ни в коем случае нельзя. Природа мудрее нас, и «разрешит» ребенку ходить, когда к этому будет готов опорно-двигательный аппарат.

*— Здравствуйте, это Мария из Запорожья. Сыну шесть месяцев. Можно ли ставить его в ходунки?

— Ходунки нужны детям, у которых есть патология нервной системы, нарушения мышечного тонуса. Здорового ребенка можно ставить в них лишь в крайнем случае и ненадолго, например, пока мама приготовит еду. Так малыш не упадет, не ударится о край стола. И еще важно, чтобы в ходунках ножки доставали до пола.

*— Инна, звоню из Никополя. На душе тревожно: в год дочка не хочет сама становиться на ножки, только сидит. Ортопед ничего не находит. Говорит: ждите. Как долго?

— Можно спокойно ждать до 14—15 месяцев, если ортопед не нашел никаких проблем. Рекомендую обязательно пройти курс массажа, который улучшает тонус нижних конечностей. Нередко слышу от родителей: сразу после массажа ребенок пошел самостоятельно, без поддержки.

*— Анна Петровна из Чернигова. Внучке три месяца. Дочка водит ее в бассейн для грудничков, вызывает на дом массажиста, хотя ребенок здоров. Нужно ли все это малышке?

— Массаж назначаем с месяца, но делать его должен детский массажист. Кроме того, мама сама может осторожно разминать мышцы ребенка, прилагая такие усилия, как если бы она растирала свои щеки после мороза: погладила — пощипала — пошлепала. Здоровым малышам начиная с месяца рекомендуем занятия в бассейне: замечаю, что благодаря этому у детей улучшается тонус, они быстрее развиваются. Еще советую гулять с ребенком на солнышке и давать ему витамин D.

— Но это же лекарство?

— Это витамин, который участвует во многих процессах в организме. Например, в формировании костной, мышечной ткани. Доказано, что он необходим детям в периоды роста. Всем малышам до трех лет (они в этом возрасте стремительно растут) витамин D надо давать ежедневно в дозе 800—1000 единиц. Во многих странах его назначают в такой же дозировке с семи до десяти и с 15 до 16 лет. Это тоже периоды роста. Полезен витамин D и взрослым. Согласно данным исследований, проведенных украинскими учеными, в нашей стране у 80 процентов населения уровень витамина D существенно ниже нормы, из-за чего повышается риск остеопороза: костная ткань становится хрупкой и часто случаются переломы. Иногда витамин D назначают в сочетании с кальцием.

Ребенку полезно С одного месяца проводить профилактический массаж.

С одного месяца плавать.

Хороши солнечные ванны на свежем воздухе.

Надо регулярно принимать витамин D.

«Детям лучше делать зарядку с гантелями и эспандером, а не носить корректор осанки»

*— Здравствуйте. Николай из Винницы. Дочка учится в седьмом классе и много сидит за уроками. Я заметил, что она сильно сутулится. Может, купить ей корректор осанки? Слышал, что это хорошая вещь.

— Здоровым детям он не нужен. Мышцы из-за него ослабевают, ведь они не работают. А исправить осанку можно, только делая специальные упражнения. Позвоночник держат не только мышцы спины, но и мышцы живота. Обратите внимание: если вы втягиваете живот, спина распрямляется. Ходить и сидеть с прямой спиной должно стать привычкой. Раньше этому учили, сутулиться было стыдно. И еще хочу подчеркнуть: у того, кто держит в руках телефон или планшет, плечи непроизвольно опускаются. Это очень вредно, потому что ведет к искривлению позвоночника, к формированию так называемой сколиотической осанки.

— И может появиться настоящий горб?

— Чтобы этого избежать, надо выполнять упражнения для мышц спины — без выходных, и в будни, и в праздники. Даже день рождения не является причиной увиливания от зарядки.

— А какие виды спорта рекомендованы?

— Плавание и велосипед полезны для всех. Можно закачивать мышцы с помощью эспандера, гантелей, подтягиваться на турнике (его удобно закрепить в дверном проеме). Любые физические нагрузки хороши — ходьба, активные игры.

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Наталья из Переяслава-Хмельницкого. Мне кажется, что у восьмилетней дочки одна ножка короче другой. Но насколько, определить не могу. Это почти незаметно. Что посоветуете?

— Ортопед должен измерить ножки, сравнить их, ориентируясь на определенные точки. Укорочение до двух сантиметров некритично, но чтобы и эта разница не ощущалась, обувь можно подбить. Раз в полгода надо показывать ребенка ортопеду, чтобы проверить, не ухудшилась ли ситуация. Если разница в длине ножек стала больше двух сантиметров, может произойти перекос таза, развиться сколиоз. Кстати, проверить осанку можно так: посмотреть на ребенка со спины, попросив опустить руки, и оценить так называемые треугольники талии: углубления в области талии должны быть симметричны. Еще обратите внимание, на одном ли уровне лопатки, плечи. Если нет — срочно обратитесь к ортопеду.

— Что такое сколиоз? Он может развиться у любого ребенка?

— Сколиоз (искривление позвоночника) бывает врожденным, но очень редко. Чаще он возникает у детей среднего возраста — тех, которые уже достаточно много сидят за столом, за компьютером, с телефоном, не занимаются спортом. Опасная ситуация: если к нам приходит девочка в 10—11 лет, у которой еще нет месячных, и мы обнаруживаем у нее сколиоз второй степени, он с большой вероятностью может перейти в третью-четвертую степень. Надо срочно принимать меры. Возможно, врач порекомендует корсет, лечебную гимнастику, массаж, плавание, жесткую постель. Все это ребенку необходимо, чтобы не оказаться на операционном столе.

Держать спину ровно меня приучила бабушка, и я ей очень благодарна, потому что привычка сохранилась до сих пор, несмотря ни на возраст, ни на достаточно сложную работу (вынуждена согнувшись стоять над операционным столом). Девочка — это в будущем мама, которая будет пеленать ребенка, наклоняясь над ним, это хозяйка, которая будет стоять, согнувшись у плиты, и работник, который, возможно, будет сидеть за компьютером или письменным столом в вынужденном положении. У нас такая жизнь, что мы много времени проводим в согнутом положении. И противостоять этому можно только с помощью натренированных мышц спины.

*— Это Любовь Ивановна, Черновцы. Внучке три года. Ей поставили диагноз плоскостопие и вальгусная деформация стопы. Надо ли носить ортопедическую обувь?

— Такая обувь детям до пяти —восьми лет обычно не показана, это маркетинговый шаг, а вальгусное отклонение стопы считается нормальным явлением. Исключения — косолапость, другие нарушения, но тогда обувь заказывается индивидуально. А здоровым детям ортопедические стельки, жесткая обувь с высоким задником (настоящие кандалы) способны испортить стопу. Оптимальный вариант — кожаная обувь с умеренно эластичной подошвой.

Вот что действительно полезно — делать гимнастику для стоп. Достаточно найти десять минут в день на такие упражнения: ребенок ходит на носочках, на пяточках, на внешней, на внутренней стороне стопы, лазает по шведской стенке, делая «обезьяний» захват стопой.

Летом как можно больше надо бегать босиком — по песку, траве, гальке, зимой — по полу, массажному коврику. Предложите ребенку потоптаться в коробке с горохом, фасолью, каштанами. Любая неровная поверхность, требующая балансировки, очень полезна для стопы.

Как накачать мышцы спины Заниматься с гантелями, эспандером.

Подтягиваться на перекладине.

Делать упражнение «лодочка».

Укреплять брюшной пресс.

Привыкнуть держать спину ровно, развернув плечи назад и приподнимая подбородок.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», у любителей шлепанцев со временем могут возникнуть проблемы с коленными суставами и позвоночником. Тем временем ученые выявили новую причину возникновения сколиоза у детей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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