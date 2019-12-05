12 декабря 2019

- Папа, ты только не огорчайся, — пыталась по-детски наивно утешать меня дочка. — У нас ведь тоже очень хорошая коллекция… Мы возвращались домой из поездки в один из коттеджных посёлков Киевской области. Я вёл машину, внимательно следя за вечерней дорогой и чувствуя, как душу переполняет сладостное блаженство от только что увиденного и пережитого. И ещё — благодарность Борису Михайловичу Тодурову, организовавшему эту (теперь я уже понимаю) незабываемую встречу. И я вовсе даже не огорчался, как могло показаться нашей Анечке. Я тихо радовался тому, знакомство с легендарным коллекционером фарфора всё-таки состоялось — и нам открылось то, о чём даже не приходилось мечтать.

Мы давно собираем фарфор. Может быть, лет 20 или больше. Мы давно с детьми ездим по разным странам, обязательно посещая самые известные музеи, в экспозиции которых представлены фарфоровые коллекции. И в Европе, и в Америке. Конечно, мы видели не всё, но многое из того, что было за несколько последних столетий собрано в этих музеях. И, поверьте, нам ещё никогда не доводилось в одной фарфоровой коллекции увидеть уникальный немецкий фарфор в таком количестве и такого качества, как в собрании нашего нового знакомого. Мы нигде не видели такое количество и такого качества редчайшие фарфоровые изделия испанских мануфактур, как у него. Немецкие и испанские музейные коллекции (включая Мейссен, Дрезден, Берлин) просто тихонечко отдыхают. А крупнейшие музеи Валенсии, Мадрида и Бильбао могут лишь скромно позавидовать этим несметным сокровищам испанского фарфора.

Моему потрясению не было предела. Потому что я могу представить, какой это поистине титанический труд (уже не говорю о финансовой стороне вопроса) — за тридцать с лишним лет собрать такую коллекцию. И где! В Украине! Находя, охотясь, договариваясь, выторговывая, лелея и зная толк в своих находках, привозить из многих стран к себе на родину уникальнейшие произведения лучших фарфоровых мануфактур — такое под силу лишь великим людям. Я не имею права называть его имени. Но я не боюсь восхищаться этим человеком так, как он того заслуживает. Создав талантливый коллектив и уже десятки лет со своими коллегами занимаясь бизнесом, вызывающим благодарность у многих тысяч людей не только в Украине, но и во многих странах Европы, он параллельно собирал то, что душе его было любо. И не просто собирал. Так, как он (лично!) ухаживает за фарфоровыми изделиями, своими руками создавая специальные шкафы и подсветки, периодически подвергая хрупкие изделия сложнейшей процедуре тщательной помывки, так может делать только человек, безумно влюблённый в своё увлечение. А то, что он в фарфор влюблён безумно, у меня никаких сомнений нет.

Он мечтает построить в Киеве музей фарфора. Хотел сказать — как и я. Но теперь понимаю, что правильнее (и справедливее) было бы сказать, что это я, как и он, хочу создать фарфоровый музей. Кто-то может съязвить: мол, бред какой-то, зачем Киеву сразу несколько фарфоровых музеев? Ведь столько времени вообще ни одного такого не было — и ничего, как-то жили и без них… Как бы мне хотелось, чтобы и у него, и у меня задуманное получилось. С открытием этих музеев украинская столица вне всяких сомнений стала бы европейским центром фарфорового паломничества. Ведь коллекционеров фарфора в мире огромное множество. И они, в отличие от других, очень активны в поиске новых экспозиций.

Он мечтает построить музей фарфора и подарить его родному городу. И этот подарок может быть по-настоящему бесценным. Только его огорчает то, что, кажется, это никому не нужно. Никому — в смысле государственным чиновникам, с которыми ему приходилось эту тему обсуждать. Но на сей счёт, мне кажется, никаких иллюзий строить и не следует. То, что он собирается сделать, будет нужно людям, нашим согражданам, лишённым возможности ездить по миру, познавая прекрасное в крупнейших музеях. С открытием одного или нескольких фарфоровых музеев Киев сможет стать настоящей Меккой для коллекционеров фарфора. И кому, скажите, от этого будет хуже?

Сегодня ранним утром, выпивая после очередного километрового заплыва свою дежурную чашку чая, я наслаждался двумя невероятно приятными вещами. Во-первых, «'жовто-блакитним'' красавцем-попугаем, подаренным нашей Анечке этим удивительным человеком. И, во-вторых, вкусом лимона, выращенного им же в своей домашней теплице и теперь разносившего потрясающе свежий запах по всей комнате. Кстати, выращивание экзотических фруктов — ещё одно, но далеко не последнее необычное его увлечение …

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.