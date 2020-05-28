Мерзли, мокли, но не болели: киевлянин побывал в экспедиции на краю света (фото)

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Путешественник и радиолюбитель из Киева Вадим Ивлев в составе международной экспедиции побывал в одном из самых удаленных и труднодоступных уголков Земли — на острове Сигни возле Антарктиды. — Хотя в экспедиции на остров Сигни мне и моим товарищам довелось порядком померзнуть (не только на открытом воздухе, но и в неотапливаемых палатках) и намокнуть в ледяной океанской воде, никто из нас даже насморк не заработал, ведь в тех суровых и труднодоступных краях нет болезнетворных вирусов — они там не выживают, — рассказал «ФАКТАМ» Вадим Ивлев. — Среди участников экспедиции было несколько человек весьма почтенного возраста: одному 82 года, другому 80 и двоим по 76 лет. Несмотря на спартанские условия, никто и виду не подавал, что тяжело, — в глазах людей не было отчаяния или страха. Наоборот, все держались бодро, шутили. На Сигни даже летом температура зачастую ниже нуля и почти постоянно сильный ветер. Возле острова то и дело проплывают огромные айсберги, нагромождаются глыбы льда. Каменистые пляжи у кромки воды заняты морскими слонами и котиками. Погода на острове меняется чуть ли не каждый час: ветер то утихает, то вновь дует во всю мощь, то сыплет снег. То вдруг тучи расступаются, выглядывает солнце — и ты наслаждаешься красотой антарктической природы. Ее видят лишь немногие счастливцы, которым удается побывать в тех затерянных в океане местах. Наша команда состояла из радиолюбителей, ведь экспедиция затевалась ради того, чтобы провести с удаленной от цивилизации точки сеансы сверхдальней радиосвязи с людьми в разных странах мира. Поэтому мы ставили антенны высотой с многоэтажный дом. Вадим Ивлев вернулся домой еще в марте, но рассказать о путешествии на край света смог только сейчас. Американские организаторы экспедиции просили участников не распространяться о ней до тех пор, пока в США не пройдет презентация ее результатов. На днях это мероприятие состоялось, и Вадим дал интервью «ФАКТАМ».

«Лед, намерзший на потолке, подтаивал, и холодные капли падали на спящих»

— Наша международная команда из 14 человек (американцы, австралиец, венгр, немец, швейцарец и я) собралась в феврале в чилийском портовом городе Пунта-Аренас, села на новозеландский корабль и отправилась на нем к острову Сидни, который находится недалеко от Антарктиды, — рассказал «ФАКТАМ» Вадим Ивлев. — Хотя погода в первые 4 дня плавания стояла далеко не идеальная (дул сильный ветер, штормило), зато была хорошая видимость. Мы целые сутки шли вдоль очень большого острова Огненная Земля. На нем, кстати, находится гигантское, длиной 100 километров, и очень глубокое озеро. На пятый день на нашем пути стали попадаться айсберги, некоторые из них вздымались над водой метров на 50 — примерно, как 16-этажный дом! Как раз тогда корабль попал в густой туман, сильно похолодало. Радар обнаруживал далеко не все айсберги, поэтому все по очереди дежурили на носу судна, чтобы вовремя заметить ледяную гору и не повторить судьбу «Титаника».

Наконец мы добрались до острова Сигни и обнаружили, что подступы к участку берега, на котором планировали высадку, плотно забиты крупными глыбами льда. Пришлось ждать целые сутки, пока течения и ветер расчистили подходы к берегу. На надувной лодке, усиленной алюминиевым каркасом, мы начали перевозить на остров экспедиционные грузы: четыре мощных генератора тока, множество канистр с топливом и питьевой водой, ящики с оборудованием… Чтобы перегрузить все это с лодки на берег, нам пришлось надеть рыбацкие резиновые костюмы и забираться в них в воду. Вода доходила до пояса.

Большая часть острова покрыта ледником. А свободные от него участки усыпаны крупными валунами. Следует аккуратно ступать между камнями, чтобы не получить травму. Тем более что возможности оказания медицинской помощи там весьма ограничены. Необходимость все время быть предельно собранным вызывала психологическое напряжение, изматывавшее даже сильнее, чем холод.

— Самые старшие участники экспедиции, в возрасте от 76 до 82 лет, тоже перетаскивали тяжести по пояс в ледяной воде?

— Нет, их высадили в другом месте, где высокий берег. Закрепили на нем веревочную лестницу, и эти несгибаемые ветераны поднялись по ней на сушу. Кстати, со всеми участниками нашей интернациональной команды я уже был знаком по двум другим экспедициям (прошедшим весной 2016-го и осенью 2018 года) на другие удаленные от цивилизации необитаемые острова — Херд на юге Индийского океана и Дюси посреди Тихого океана.

Владимир Ивлев (справа) – единственный представитель Украины в международной команде путешественников и радиолюбителей, которая отправляется в экспедиции на затерянные в океане острова

Так вот, выгрузив оборудование и припасы на берег, мы принялись перетаскивать эти тонны груза метров на 300 вглубь острова — на более ли менее ровную площадку, которую мы выбрали для размещения лагеря. Все ужасно устали, но возможности отдохнуть не было. Мы принялись расчищать площадку от крупных валунов. Затем — устанавливать на ней две большие палатки и одну маленькую. На все на это у нас ушли целые сутки. В одной палатке обустроили радиорубку, в другой — жилище с койками в два яруса, в третьей — туалет. Как я уже говорил, отопления в них не было. Пол мы устлали фанерными щитами. Но все равно внутрь палаток задувал пронизывающий, насыщенный влагой ветер. Мой полярный спальный мешок не спасал от холода. Поэтому я подкладывал под спальник теплющие штаны и куртку на толстом синтепоне. Надевал на себя кучу вещей (на этот раз взял с собой изрядный запас одежды) и забирался в спальный мешок. Чтобы защитить от холода голову, натягивал две толстые вязаные шапки, отворачивал их аж до подбородка, закрывая нос и рот (как ни удивительно, воздуха мне вполне хватало). Но все равно у меня зуб на зуб не попадал. А за тонкой матерчатой стенкой палатки всю ночь ревели моторы генераторов, вырабатывавших ток. Но я проваливался в сон.

От пронизывающих ветров Вадима Ивлева защищали теплая рыбацкая куртка и шапка-маска

Людям, спавшим на втором ярусе, было немного теплее, ведь более нагретый воздух поднимается вверх. Однако потолок палатки покрывался слоем льда. Он подтаивал, и капли воды падали на спящих на верхнем ярусе.

— Но ведь у вас были мощные электрические генераторы, можно было бы наладить отопление.

— Да, но это серьезно ударило бы по престижу проекта. Если в экспедиции создаются комфортные тепличные условия, то ее статус в глазах классных путешественников сильно падает. Мол, раз экстрим сведен до минимума, то это уже не экспедиция, а просто дорогостоящая прогулка.

— Вы весь день проводили за радиостанцией?

— Вовсе нет. В мои обязанности входил монтаж антенн (одну из них изготовили по моим чертежам) и некоторого другого оборудования, размещавшегося на окружающих холмах. По плану антенны устанавливались не все сразу, а по мере необходимости, так что у меня каждый день был изрядный объем работы на открытом воздухе. Тем более что сильный ветер то и дело заваливал антенны.



Возле острова Сигни застревают на мелях айсберги. Фото с сайта vokrugsveta.ua

«Когда мы находились в воде, молодые морские котики порывались укусить нас за ноги»

— Как было организовано питание вашей команды?

— Завтрак каждый готовил себе сам: мюсли с молоком, чай или кофе, иногда джем. Обед готовила повар на корабле. Вообще-то эта женщина — известная в Новой Зеландии путешественница, но нанялась на некоторое время коком. Меню не отличалось большим разнообразием: макароны по-флотски, мясо с картошкой, запеканка. Но готовила она их вкусно. Эту нехитрую снедь нам доставляли с таким расчетом, чтобы хватило на два-три дня. Мы ужинали, как правило, тем, что ели и в обед. За две недели, которые мы провели на острове, лишь несколько раз с корабля нам привозили что-то специально приготовленное на ужин.

Получилось так, что в последний день пребывания у нас не осталось не только еды, но даже чая. Многие участники экспедиции сильно похудели. Ко мне это не относится — я сбросил не более 1−1,5 килограмма, ведь благодаря занятию марафонским бегом мой вес всегда остается стабильным.

Кстати, несмотря на большие физические нагрузки, холод, сильное психологическое напряжение и не очень калорийное питание, я чувствовал себя превосходно. Думаю, дело в том, что девственная природа, чистейший морской воздух укрепляли здоровье, давали силу и энергию.

— В экспедиции действовал сухой закон?

— Нет, в нем не было необходимости. Члены экспедиции закупили в Чили небольшой запас вина и тот, кто хотел, мог иногда позволить себе выпить бокал за ужином.

— Пользовались биотуалетом?

— Нет, обошлись без подобных «изысков»: клозет представлял собой сиденье и ведро, установленное в маленькой палатке. Важный момент: пакеты с содержимым ведра в целости и сохранности доставлялись на борт корабля для последующей утилизации в порту. Кстати, при нас к берегам Сигни несколько раз подходило судно экологической организации «Гринпис», ведь те края находятся под особой защитой.

На соседнем мысе расположена британская научно-исследовательская станция. Ее сотрудники приплывали к нам, чтобы проверить соблюдение экологических правил и требований по охране исторического наследия. Примечательно, что инспекцию они проводили очень деликатно — внешне это выглядело как дружеский визит.

— Получается, на Сигни есть памятники старины?

— Да, примерно 200-летней давности. На этом острове расположено пресноводное озеро, которое подпитывается благодаря таянию летом ледников. Кстати, две трети площади Сигни покрыты ледником. Так вот, в XІX и XX веках охотники за морскими котиками и китами проложили трубу от озера до берега. Там воду заливали в емкости и на лодках отвозили через залив на китобойную станцию. На ней корабли набирали пресную воду. Старинное инженерное сооружение охраняется как историческая ценность.

— С радиолюбителями каких стран вам удалось связаться с Сигни?

— Впервые за всю историю проведения радиоэкспедиций на этом острове получилось связаться с Японией. Вообще же мы сумели провести на 30 процентов больше сеансов связи, чем наши предшественники.

— Вы путешествовали по острову?

- Да. Этот остров гористый, и мы выкроили время, чтобы подняться на его самую высокую точку. Особенно интересно было наблюдать за морскими слонами и котиками на пляжах. Оказалось, малыши этих животных собираются в одном месте, шустрые, постоянно резвящиеся, молодые особи — в другом, неторопливые взрослые — в третьем. Было любопытно наблюдать отдельные влюбленные парочки, как морских слонов, так и котиков, купающиеся в море — они вели себя так, будто целуются. Мы старались не приближаться к животным — чтобы не беспокоить их и чтобы не укусили. Самцы котиков, завидев человека, начинали издавать лающие звуки, шипеть. Но когда видели, что ты просто шагаешь мимо и (что важно) не смотришь на них, замолкали. Кстати, на английском и многих других языках мира, этих животных называют не котиками, а морскими собаками. Ведь все в их облике и издаваемых ими звуках напоминает очень крупных догов.

На этом пляже на Сигни поселись морские слоны. Фото с сайта biomeecology.com

Когда после двухнедельного пребывания на Сигни мы, стоя в воде, грузили нашу поклажу на надувную лодку, молодые морские котики подплывали к ногам, пытаясь укусить. К счастью, им это им ни разу не удалось. Погрузив на корабль экспедиционный багаж, мы отправились в обратное плавание в Чили. Среди встреченных нами айсбергов один оказался весьма коварным: два его пика возвышались над поверхностью океана, а находящаяся между ними часть длиной примерно две мили «пряталась» под водой. Если бы судно направилось в промежуток между вершинами, то неизбежно напоролось бы на подводную часть айсберга.

Когда прибыли в Чили, уже свирепствовала мировая пандемия коронавирусной инфекции. Но мне посчастливилось попасть на последний авиарейс до Парижа, а там — на последний рейс до Киева.

Я написал книгу о своих предыдущих путешествиях. Уже начал работу над книгой о приключениях в Антарктиде.

Фото предоставлено Вадимом Ивлевым

На фото в заголовке — Экспедиция прибыла на остров на новозеландском корабле, название которого переводится как «Храброе сердце»

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