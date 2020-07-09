Общество и люди

Facebook удалила десятки страниц, связанны с Украиной: в чем дело

Администрация социальной сети Facebook проводит курс на борьбу с распространителями не совсем правдивой информации, и под ее «раздачу» попадают не только российские изготовители фейков, но и их «коллеги» в Украине.

Так, на днях специалисты социальной сети прекратили работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния на ход выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, опубликованном в среду, пишет УНН.

Глейхер отмечает, что «удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram». Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине. Она была ориентирована на «внутреннюю аудиторию». Проведенное расследование позволило установить, что указанные страницы «связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине».

@Graphika_NYC's report on our takedown from Ukraine with links to Postmen DA, an advertising agency in Ukraine: https://t.co/GbRg0xbKgX — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) July 8, 2020

«Эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году», — констатировал Глейхер.

С ее помощью якобы"публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко".

В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена «за разжигание ненависти».

Согласно оценкам Facebook, 766 тыс. учетных записей входили в число подписчиков «одной или более страниц», о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре прошлого года администрация Facebook удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, «ориентированных на Украину», за «скоординированное недостоверное поведение». Среди удаленных ресурсов значились «Знай.ua» и «Politeka», у которых, согласно данным компании SocialBakers, было 2,8 миллиона и 2,2 миллиона подписчиков соответственно.

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