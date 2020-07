Facebook удалила десятки страниц, связанны с Украиной: в чем дело

Администрация социальной сети Facebook проводит курс на борьбу с распространителями не совсем правдивой информации, и под ее «раздачу» попадают не только российские изготовители фейков, но и их «коллеги» в Украине.

Так, на днях специалисты социальной сети прекратили работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния на ход выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, опубликованном в среду, пишет УНН.

Глейхер отмечает, что «удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram». Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине. Она была ориентирована на «внутреннюю аудиторию». Проведенное расследование позволило установить, что указанные страницы «связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине».

@Graphika_NYC's report on our takedown from Ukraine with links to Postmen DA, an advertising agency in Ukraine: https://t.co/GbRg0xbKgX