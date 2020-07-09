10 июля 2020

Я не знаю, кто первым рассказал эту мудрую притчу. Но, не раз мысленно к ней возвращаясь, ловил себя на мысли, что настоящей мудростью следует обязательно делиться, ибо ей, по большому счёту, цены нет.

Однажды любознательный молодой человек долго наблюдал за тем, как из кокона через маленькую щель пытается пробиться на свет Божий бабочка. Её усилия казались тщетными. Ей никак не удавалось самой завершить последнее усилие и, наконец, освободиться от естественных пут. Пожалев несчастное насекомое, юноша перочинным ножом аккуратно разрезал кокон и осторожно извлёк из него слабое тельце с ещё не до конца сформировавшимися прозрачными крылышками. Ему казалось, что он делает доброе дело. Он ведь не зря считал себя сердобольным.

Одного только не предусмотрел молодой человек. Природа не случайно создавала трудности в преодолении бабочкой первых в её короткой судьбе препятствий, так как только они способны были закалить её волю и подготовить её тело к самостоятельной жизни. Потом ему пришлось наблюдать за медленным угасанием бабочки, так и не обретшей навыков бороться. Чтобы летать.

И лишь на склоне лет ему, прошедшему через массу жизненных испытаний, дано было понять, что когда ты просишь сил, а жизнь подбрасывает тебе трудности, это отнюдь не случайно, ибо только преодоление трудностей способно сделать нас сильными. Когда ты просишь материального достатка, судьба даёт тебе мозг и тело, словно предлагая — заработай, если хочешь жить лучше. Когда ты ждёшь чьей-то любви и благодарности, жизнь знакомит тебя с людьми, которым ты можешь помочь, и тогда их благодарность к тебе будет заслуженной. Когда ты хочешь наполнить душу мудростью, тебе предлагается решить массу проблем — и личным опытом понять непознанное ранее. Когда ты жаждешь новых благ, тебе даются новые возможности.

Прийдя к пониманию этих очевидных, казалось бы, истин, над которыми многие из нас, не желая себя утруждать, порой даже не задумываются, начинаешь осознавать, что жизнь ничего не даёт просто так. Но жизнь даёт всё необходимое для того, чтобы добиться желаемого…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.