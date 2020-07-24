29 июля 2020

Сегодняшний наш рассказ будет посвящен истории одной любви. Быстро вспыхнувшей и достаточно быстро угасшей. Впрочем, забегать вперёд не станем. Давайте всё по порядку.

Ровно 30 лет назад Чарльз, принц Уэльский, наследник британского престола, влюбился в леди Диану, представительницу древнего аристократического рода Спенсеров. Вообще-то Чарльз в то время ещё ухаживал за старшей сестрой Дианы, леди Сарой, но сердцу ведь не прикажешь. Вскоре они начали встречаться. Сначала Чарльз пригласил Диану в Каус, на борт королевской яхты «Британия». Затем последовало приглашение в замок Балморал, в шотландскую летнюю резиденцию Виндзоров, чтобы уже познакомить будущую невесту со всей семьёй. Говорят, что Диана была там тепло принята королевой Елизаветой II, герцогом Эдинбургским и королевой-матерью.

Встречались молодые люди недолго, полгода, не больше. И уже в начале февраля 1981 года в одном из залов Виндзорского замка Чарльз сделал Диане предложение руки и сердца, которое с восторгом было принято. 24 февраля пара официально объявила о помолвке. Для этой цели Диана выбрала кольцо из белого золота с цейлонским синим сапфиром в 12 карат, окружённым 14 бриллиантами. Кстати, в 2010 году старший сын Дианы принц Уильям подарил это кольцо своей невесте Кейт Миддлтон в честь их помолвки. Но это уже другая история.

На свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы, проходившей 29 июля 1981 года в лондонском соборе Святого Павла, присутствовало 3500 гостей. Расположение собора позволяло лучше, чем в Вестминстерском аббатстве, организовать и длительное шествие по улицам города, и подъезд огромного количества карет с членами британской королевской семьи, а также с представителями правящих монархий Бельгии, Дании, Нидерландов, Японии, Швеции, Монако и многих других стран.

На принце Чарльзе была парадная форма офицера морского флота, а на принцессе Диане было платье из шёлковой тафты цвета слоновьей кости, украшенное ручной вышивкой и десятью тысячами (!) жемчужин. Платье (стоимостью в 9 тысяч фунтов) имело 25-метровый шлейф, отороченный старинными кружевами. «Запасное» платье было продано на аукционе в 2005 году за 100 тысяч фунтов. А оригинальное хранится в музее мадам Тюссо в Лондоне. На церемонии венчания во время произнесения торжественной клятвы Диана пропустила обещание «повиноваться», а Чарльз вместо слов «обещаю разделить с тобой всё, что мне принадлежит» произнёс: «обещаю разделить с тобою всё, что принадлежит тебе…»

После торжественной церемонии в Букингемском дворце состоялся обед на 120 персон. Появившись на несколько минут на балконе, Чарльз и Диана для собравшейся внизу публики продемонстрировали нежный поцелуй. А затем было поистине королевское пиршество. Только свадебных тортов было испечено аж 27 штук. Причём, руководивший их изготовлением шеф-повар Королевского военно-морского флота Дэвид Эвери потратил на это целых 14 недель!

Медовый месяц молодожёны провели в 11-дневном круизе на яхте «Британия», посетив Тунис, Сардинию, Грецию и Египет. А по прилёту в Шотландию, где в замке Балморал собралась едва ли не вся королевская семья, новобрачных встречали с радостью и надеждой на их долгую и счастливую семейную жизнь. Увы, но стать долгой и счастливой ей, к сожалению, было не суждено…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.