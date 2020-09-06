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Страна: Япония
Мануфактура: Сацума
Время создания: начало ХХ века
Высота: 32 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Английский драматург Уильям Шекспир утверждал, что «Красота — это дар судьбы, ну, а грамотность — это от природы». Не знаю, не знаю. Спорить с великими бесполезно, даже если порой их утверждения представляются тебе порой весьма сомнительными. Мне-то, например, всегда казалось, что грамотность — это результат усердия и напряжённой работы над самим собой. Природой в человеке может быть заложен талант. Да и то сам по себе талант проявляться не будет, если его не развивать, если над ним не работать постоянно, если его не углублять новыми знаниями и опытом. Что уж тогда говорить о грамотности, международный день которой, кстати, отмечается именно сегодня?..
И всё-таки давайте поговорим. Ведь есть, о чём. Ведь, не обладая грамотностью, человек не только обделяет себя возможностью познавать больше, но порой и тем, что в нём заложено изначально (природой ли, родителями ли), распорядиться с умом не умеет.
На лекции в одном из токийских университетов возник спор между преподавателем и студентами.
— Я — величайший в мире человек! — неожиданно для всех заявил профессор философии.
Хорошо зная скромный достаток человека, стоявшего перед ними, студенты сначала рассмеялись, а затем всё же попросили пояснить им, что же имелось в виду.
— Хорошо, — спокойно согласился профессор и, развернув перед аудиторией карту мира, спросил:
— Кто мне назовёт самую великую в мире страну?
Все студенты были японцами, так что, совершенно очевидно, какая страна была названа ими величайшей.
— Итак, поскольку остальной мир нас интересует меньше, попробую доказать вам, что я являюсь величайшим человеком в Японии.
Едва сдерживая усмешки, студенты с такой постановкой вопроса всё-таки согласились.
— Какой город, на ваш взгляд, является величайшим в Японии? — снова спросил профессор.
— Понятное дело, Токио, — едва ли не хором ответила аудитория.
— А теперь скажите, какое место в этом городе вы считаете самым для вас сейчас важным?
Большинство юношей и девушек, недолго думая, назвали свой университет и факультет философии, студентами которого они являются.
— Ну, вот. А я, к вашему сведению, — победно улыбнувшись, сказал профессор, — являюсь деканом этого факультета.
В аудитории возникла длинная пауза. Только и было слышно, как величайший в мире человек аккуратно собирает со стола бумаги, собираясь объявлять перерыв…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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