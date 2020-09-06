8 сентября 2020

Английский драматург Уильям Шекспир утверждал, что «Красота — это дар судьбы, ну, а грамотность — это от природы». Не знаю, не знаю. Спорить с великими бесполезно, даже если порой их утверждения представляются тебе порой весьма сомнительными. Мне-то, например, всегда казалось, что грамотность — это результат усердия и напряжённой работы над самим собой. Природой в человеке может быть заложен талант. Да и то сам по себе талант проявляться не будет, если его не развивать, если над ним не работать постоянно, если его не углублять новыми знаниями и опытом. Что уж тогда говорить о грамотности, международный день которой, кстати, отмечается именно сегодня?..

И всё-таки давайте поговорим. Ведь есть, о чём. Ведь, не обладая грамотностью, человек не только обделяет себя возможностью познавать больше, но порой и тем, что в нём заложено изначально (природой ли, родителями ли), распорядиться с умом не умеет.

На лекции в одном из токийских университетов возник спор между преподавателем и студентами.

— Я — величайший в мире человек! — неожиданно для всех заявил профессор философии.

Хорошо зная скромный достаток человека, стоявшего перед ними, студенты сначала рассмеялись, а затем всё же попросили пояснить им, что же имелось в виду.

— Хорошо, — спокойно согласился профессор и, развернув перед аудиторией карту мира, спросил:

— Кто мне назовёт самую великую в мире страну?

Все студенты были японцами, так что, совершенно очевидно, какая страна была названа ими величайшей.

— Итак, поскольку остальной мир нас интересует меньше, попробую доказать вам, что я являюсь величайшим человеком в Японии.

Едва сдерживая усмешки, студенты с такой постановкой вопроса всё-таки согласились.

— Какой город, на ваш взгляд, является величайшим в Японии? — снова спросил профессор.

— Понятное дело, Токио, — едва ли не хором ответила аудитория.

— А теперь скажите, какое место в этом городе вы считаете самым для вас сейчас важным?

Большинство юношей и девушек, недолго думая, назвали свой университет и факультет философии, студентами которого они являются.

— Ну, вот. А я, к вашему сведению, — победно улыбнувшись, сказал профессор, — являюсь деканом этого факультета.

В аудитории возникла длинная пауза. Только и было слышно, как величайший в мире человек аккуратно собирает со стола бумаги, собираясь объявлять перерыв…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.