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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1989
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 38×41 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня, друзья мои, во Всемирный день домашних животных, расскажу я вам одну старую притчу, как нельзя больше подходящую, на мой взгляд, к теме этого праздника. Обратились однажды маленькие ангелочки к старшему ангелу с просьбой помочь им решить проблему их одиночества. И привёл он их к сказочному замку, перед окнами которого была красивая зелёная лужайка. Подведя малышей к первому окну, ангел сказал:
- Здесь есть немало прекрасных вещей, способных скрасить ваше одиночество.
Выбрав себе редкой красоты кукол, деревянных лошадок и прочие игрушки, ангелочки с благодарностью отправились домой. Правда, через какое-то время вернулись к старшему ангелу, пытаясь объяснить ему свой каприз:
- Все эти вещи, конечно же, можно любить. Но ведь им до нас нет никакого дела. Они неспособны отвечать взаимностью.
- Хорошо, — ответил ангел. — В прошлый раз вы выбрали удовольствие. А теперь я предлагаю вам выбрать удовлетворение.
И с этими словами подвёл малышей к двери, за которой они могли выбрать себе диких зверей. Что ангелочки, собственно говоря, и сделали, создав из диких животных заповедник, в котором тем было хорошо, а ангелочкам нравилось наблюдать за ними и кормить их с руки. Но и эта идиллия продолжалась не очень долго. Прийдя в очередной раз к старшему ангелу, малыши пожаловались:
- Им, конечно, нравится, что мы о них заботимся. Но они не любят нас в ответ. А нам так этого хотелось бы…
После того, как старший ангел познакомил маленьких ангелочков с людьми и, объяснив, что люди как раз и способны любить по-настоящему, только опека над ними будет уже называться серьёзным словом «ответственность», казалось, что теперь-то уже малышам такой выбор придётся по душе. Но они снова вернулись. Со словами:
- Действительно, людей можно любить. И они часто отвечают тем же. Только ведь они столь же часто перестают нас любить и уходят от нас, разбивая нам сердца.
Не зная, что ещё можно было бы предложить капризным ангелочкам, старший ангел развёл руками: дескать, извините, но мне больше нечего вам предложить. И тут один из малышей через окно увидел зал, в котором было множество разных собачек, кошечек, хомячков и прочей забавной живности.
- Нет, нет и ещё раз нет, — решительно заявил старший ангел. — Вы даже не представляете себе, сколько проблем у вас появится, если вы возьмёте этих животных к себе. О них всё время нужно заботиться: кормить, чистить место их обитания, выгуливать, наконец… И ещё. Многие из них не переживут вас. И вы тогда прилётся страдать из-за этих потерь.
Не удалось ему переубедить малышей. Никак не удалось. И, глядя вслед ангелочкам, уходившим с прижатыми к груди тёплыми комочками щенков и котят, мудрый ангел тихо прошептал:
- А вот теперь вы выбрали слёзы…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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