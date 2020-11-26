30 ноября 2020

Сегодня, друзья мои, во Всемирный день домашних животных, расскажу я вам одну старую притчу, как нельзя больше подходящую, на мой взгляд, к теме этого праздника. Обратились однажды маленькие ангелочки к старшему ангелу с просьбой помочь им решить проблему их одиночества. И привёл он их к сказочному замку, перед окнами которого была красивая зелёная лужайка. Подведя малышей к первому окну, ангел сказал:

- Здесь есть немало прекрасных вещей, способных скрасить ваше одиночество.

Выбрав себе редкой красоты кукол, деревянных лошадок и прочие игрушки, ангелочки с благодарностью отправились домой. Правда, через какое-то время вернулись к старшему ангелу, пытаясь объяснить ему свой каприз:

- Все эти вещи, конечно же, можно любить. Но ведь им до нас нет никакого дела. Они неспособны отвечать взаимностью.

- Хорошо, — ответил ангел. — В прошлый раз вы выбрали удовольствие. А теперь я предлагаю вам выбрать удовлетворение.

И с этими словами подвёл малышей к двери, за которой они могли выбрать себе диких зверей. Что ангелочки, собственно говоря, и сделали, создав из диких животных заповедник, в котором тем было хорошо, а ангелочкам нравилось наблюдать за ними и кормить их с руки. Но и эта идиллия продолжалась не очень долго. Прийдя в очередной раз к старшему ангелу, малыши пожаловались:

- Им, конечно, нравится, что мы о них заботимся. Но они не любят нас в ответ. А нам так этого хотелось бы…

После того, как старший ангел познакомил маленьких ангелочков с людьми и, объяснив, что люди как раз и способны любить по-настоящему, только опека над ними будет уже называться серьёзным словом «ответственность», казалось, что теперь-то уже малышам такой выбор придётся по душе. Но они снова вернулись. Со словами:

- Действительно, людей можно любить. И они часто отвечают тем же. Только ведь они столь же часто перестают нас любить и уходят от нас, разбивая нам сердца.

Не зная, что ещё можно было бы предложить капризным ангелочкам, старший ангел развёл руками: дескать, извините, но мне больше нечего вам предложить. И тут один из малышей через окно увидел зал, в котором было множество разных собачек, кошечек, хомячков и прочей забавной живности.

- Нет, нет и ещё раз нет, — решительно заявил старший ангел. — Вы даже не представляете себе, сколько проблем у вас появится, если вы возьмёте этих животных к себе. О них всё время нужно заботиться: кормить, чистить место их обитания, выгуливать, наконец… И ещё. Многие из них не переживут вас. И вы тогда прилётся страдать из-за этих потерь.

Не удалось ему переубедить малышей. Никак не удалось. И, глядя вслед ангелочкам, уходившим с прижатыми к груди тёплыми комочками щенков и котят, мудрый ангел тихо прошептал:

- А вот теперь вы выбрали слёзы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.