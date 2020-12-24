26 декабря 2020

Эта история похожа на новогоднюю сказку. Как только речь заходит о подарках, я всякий раз вспоминаю этот рассказ, прочитанный ещё в школьные годы. Причём, в потрепанной книжке без обложки, без фамилии автора и даже без указания о том, где всё это происходило и когда. Хотя какое это, по большому счёту, имеет значение?

Маленькая — лет, наверное, шести или семи — девочка долго стояла перед витриной небольшой ювелирной лавки, прежде чем решилась, наконец, зайти вовнутрь. В отличие от холодной зимней улицы тут было тепло и уютно. И пожилой лысоватый мужчина, стоявший за прилавком, так мягко и внимательно смотрел на юную посетительницу, что ей не составило особого труда поинтересоваться у него:

- Могу ли я посмотреть во-он те бусы? Да-да, эти, в коробочке с бархатом?

- У вас хороший вкус, юная леди? А позвольте спросить: деньги у вас есть?

- Конечно, есть! — решительно заявила посетительница и начала выкладывать на прилавок монетки, аккуратно извлекаемые ею из кармана скромного и, очевидно, не очень тёплого пальто. — Вы знаете, я давно искала подарок для старшей сестры. После того, как наша мама умерла, она одна заботится о нас. У неё совсем не остаётся времени на себя. И сегодня, в день её рождения, мне так хотелось бы подарить ей эти бусы. Они подойдут под цвет её глаз…

Монет было немного. Этих денег не хватало не то, что на дорогие бусы из натуральной бирюзы, но даже на красивую коробочку с бархатом, в которой бусы были выставлены на витрине. По-деловому медленно пересчитав монеты, мужчина достал хрустящую упаковочную бумагу и, завернув в неё коробочку с бусами, торжественно вручил покупательнице. А та, вежливо поблагодарив его, выскочила на улицу и быстро растворилась в пелене начинавшейся белёсой метели…

Продавец собирался уже закрываться и уходить домой, когда дверь громко скрипнула и в лавку вошла высокая красивая девушка.

- Добрый вечер. Это ведь у вас были куплены сегодня эти бусы? — осторожно поинтересовалась она, положив на прилавок знакомую коробочку и аккуратно сложенную упаковочную бумагу. — Вы не могли бы сказать, сколько эти бусы стоили?

- Понимаете ли, — мужчина говорил, медленно подбирая каждое слово. — Стоимость любого изделия в нашем магазине является конфиденциальной договоренностью между мною и клиентом…

- Но у моей сестренки было всего несколько монет. А эта вещь стоит немалых денег! Разве не так? Мы не можем позволить себе делать такие покупки.

Мужчина взял коробочку, снова упаковал её в подарочную бумагу и протянул девушке со словами:

- Она за эти бусы заплатила самую высокую цену. Больше, чем смог бы заплатить любой взрослый человек. Она отдала ВСЁ, ЧТО У НЕЁ БЫЛО…

Сегодня, в День подарков, по традиции отмечаемый перед Новым годом во многих странах мира, мне хотелось всем именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.