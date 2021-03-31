5 апреля 2021

Пятого апреля 1943 года три бразильских рыбака заметили в океане небольшой плот. Он был страшно потрёпан штормами и представлял из себя весьма жалкое зрелище. На плоту они обнаружили молодого человека. Крайне истощённый парень говорил на китайском и английском языках, но причину бедственного положения, в котором оказался, объяснить рыбакам, знавшим только португальский, так и не смог. И лишь через несколько дней, когда несчастный был доставлен на берег и встретился с представителями местных властей, стало понятно, что перед ними находится человек, сумевший провести в открытом океане 133 дня. Без воды и пищи. В полном одиночестве. Кстати, этот рекорд до сих не был побит никем больше во всём мире.

А началось всё с того, что осенью 1942 года британское торговое судно Ben Lomond, на котором китаец Пань Лянь служил стюардом, было торпедировано немецкой подводной лодкой. Никому из 55 членов экипажа спастись не удалось. Только Лянь успел выпрыгнуть за борт корабля до того, как взорвавшиеся котлы разнесли судно в пух и прах. Плавать 24-летний стюард, на свою беду, не умел вообще. Но ему повезло ухватиться за плававший в воде стандартный 8-футовый спасательный плот, который и стал его прибежищем на долгих четыре с половиной месяца жестоких испытаний. На плоту было несколько жестяных банок с печеньем, 40 литров питьевой воды, несколько плиток шоколада, верёвка, дымовые шашки и электрический фонарик.

Продукты закончились на удивление быстро. Помощи ждать было неоткуда. Пришлось несчастному Ляню самому побеспокоиться о том, чтобы хоть как-то обеспечить себя водой и едой. Дождевую воду он научился добывать с помощью тента. А для ловли рыбы приспособил гвоздь, переделанный в крючок, и волокна от верёвки. Однажды ему удалось каким-то невероятным образом затащить на борт своего утлого судёнышка довольно крупную акулу, которая внезапно набросилась на него. К счастью, в отчаянной схватке за жизнь человек оказался сильнее…

Вскоре Лянь потерял счёт дням. Только ориентируясь на полнолуния, он ещё как-то представлял, сколько времени уже провёл в океане. Иногда поблизости даже проходили какие-то корабли. Но, разглядев, что терпящий бедствие человек слишком уж похож на японца, руку помощи никто ему так и не протянул. В годы Второй Мировой войны это означало бы «спасти врага». А тут ещё волнами, поднятыми штормом, с плота смыло практически всё, что на нём было, включая небольшие запасы воды и вяленой рыбы. Вынужденное путешествие шло к печальному завершению, если бы вдруг на горизонте не показалась лодка с тремя бразильскими моряками. Пань Лянь был спасён…

После нескольких недель, проведенных в больнице, он благополучно иммигрировал в США, где устроился на службу в качестве всё того же стюарда. Поскольку в годы войны он работал на британском судне, король Георг VI (кстати, отец нынешней английской королевы Елизаветы) наградил его почётной медалью. А история Ляня с того времени включена в учебники Королевского флота как яркий пример выживания в экстремальных условиях.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.