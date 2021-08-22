Компенсація за відключення електрики: на яку суму можна розраховувати і як її отримати

На тлі неминучого підвищення тарифів на електроенергію в Україні дещо підвищився розмір компенсації за період відсутності електрики через його відключення, який не може перевищувати 22 години на рік, але не більше 12 годин поспіль влітку і 6 годин взимку.

Якщо ці терміни порушено, побутовий споживач має право вимагати від обленерго компенсацію в 200 гривень, плюс 50 гривень за кожну наступну годину без електрики. Для споживачів-юридичних осіб компенсація становить 600 гривень, йдеться в роз'ясненні Національної комісії з регулювання в енергетиці та комунальними тарифами.

Згідно із законом, регіональні енергокомпанії вправі проводити в рік 11 планових відключень, 7 аварійних (для міст) і 9 аварійних (для сіл).

Для великих ремонтних робіт (заміна лінії), передбачаються інші максимально допустимі терміни відключення: на 24 години влітку і 8 — в зимовий час.

За відсутності електрики більше 24 годин поспіль сума компенсації збільшується з 200 грн до 300 грн. При перевищенні термінів усунення причин неякісних поставок електроенергії, сума компенсації збільшується з 100 грн до 200 грн.

Для отримання компенсації за часті перебої з електроенергією споживач повинен звернутися до обленерго з відповідною заявою. У відповідь енергокомпанія зобов'язана відповісти, вказавши найменування лінії (трансформатора), до якої підключений споживач, кількість планових і аварійних відключень, кількість відключень не з вини обленерго, висновок про дотримання / недотримання стандарту якості.

Довідково: у 2020 році компенсацію за відсутність електрики отримали понад 34 000 споживачів, загальний обсяг виплат їм склав 3,2 млн гривень.

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