Інформаційний фронт війни: журналістка розповіла про відповідь Заходу Росії

«А між тим, в інформаційній війні Захід здійснює потужний контрнаступ на РФ.

Американці оприлюднили цілу історію, як РФ фабрикує відеофейк, щоб мати привід для наступу на Україну. Деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією Байдена в четвер.

New York Times та The Washington Post синхронно вийшли з публікаціями. The Washington Post пише, що, за словами офіційних осіб США, у них є докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну.

За інформацією співрозмовників, РФ планує операцію, що включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном, у РФ, — щоб викликати привід для вторгнення в Україну.

За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи ці втрати будуть реальними чи фейковими. Люди, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

New York Times розвиває цю тему і пише про подробиці цього сфабриковане відео, яке зафіксувало б наслідки нападу українських військових на російську територію або російськомовних жителів Донбасу.

Відео, мало б зафіксувати сцену вибуху, з тілами, знищеними спорудами, «фейковим» українським озброєнням, безпілотними літальними апаратами турецького виробництва та акторами, які б грали скорботних російськомовних жителів.

Європейці також почали здогадуватися, що чим меньша свобода дій у російських державних телеканалів на території ЄС, тим менше проблем у них в країнах. 2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини, посилаючись на відсутність оформленого національними регулюючими органами дозволу, винесла німецькомовному телеканалу RT DE розпорядження про припинення супутникового та іншого мовлення. Росіяни транслювали свій телеканал на Німеччину по ліцензії від регулятора Сербії, як типу транскордонне телебачення. Німцям ця хитрожопість сильно не сподобалася.

МЗС РФ оголосило про заходи у відповідь на заборону мовлення RT DE в Німеччині: кореспондентський пункт видання Deutsche Welle закритий, акредитації всіх співробітників анульовані. Також у МЗС повідомили, що ініціюють процедуру визнання Deutsche Welle «іноземним агентом».

В свою чергу, Франція також збирається заборонити в себе трансляцію франкомовного RT. І росіяни бояться, що наступна заборона прилетить від Іспанії.

Відповідь російських пропагандистів жалюгідна. Вони другий день тягають по ефірах злиту в El País відповідь адміністрації США на «хотєлкі» РФ, яку американці спеціально просили не публікувати, щоб подивитися, по якому каналу росіяни будуть її «зливати» в ЗМІ. Як діти, аж жалко їх", — написала журналістка.

