Що таке цільова мобілізація та кого може зачепити: коментує експерт

У статті 83 ч. 1 Кодексу цивільного захисту України йдеться про те, що у відбудовний період для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідків може проводитися цільова мобілізація. З 21 березня цього року було розширено перелік випадків, коли в країні можуть оголошувати цільову мобілізацію. До таких віднесли «відбудовний період для ліквідації наслідків воєнних дій». Поки що в Україні не проводилось ще жодної цільової мобілізації, але питання у всіх на слуху та не втрачає актуальності, адже збитки від знищення об’єктів інфраструктури через російських загарбників уже становлять мільярди доларів. То ж що це за цільова мобілізація і кого вона може зачепити, розбираємось далі.

— Цільову мобілізацію для відвернення наслідків війни можуть оголошувати у відбудовний період після закінчення воєнних дій. Цей період частково є частиною іншого, більш широко «особливого періоду» — період, коли держава бореться за свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, — пояснює помічник адвоката кримінальної практики Євген Скуратівський. — В Україні такий період діє ще з 17.03.2014 і не закінчується досі. Але вона може відбуватись і поза ним, якщо для цього є необхідність. Цікаво, що поняття «закінчення воєнних дій» не врегульоване законодавством, тому ми під ним розуміємо фактичне зупинення вогню та будь-яких інших бойових дій на певній території (як ось, наприклад, Київська область). Тому такий період вже зараз може існувати в Україні, на певних територіях, і там можна оголосити цільову мобілізацію. Не обов’язково, щоб в державі закінчувався воєнний стан. Оголошується вона, за аналогією із загальною мобілізацією, указом президента, в якому він оголосить строк її проведення та кількість людей, яких мають призвати. Важливо вказати, що цільова мобілізація, не теж саме, що загальна (військова) мобілізація. Тому, скоріше за все, особи, яких призвуть до робіт в рамках цільової, не будуть вважатись військовими, оскільки їх робота не пов'язана з безпосереднім ризиком для життя.

— Які завдання будуть ставитись перед мобілізованими особами?

— Це ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження, — огляд території, її прибирання, приведення у житловий стан. Вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення — залучення у будівництво чи відновлення лікарень, шкіл, доріг, комунікаційних об’єктів, місцевих органів влади, поліції тощо. Визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій — безпечний огляд територій, де потенційно можуть знаходитись міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

— Хто саме підлягає цільовій мобілізації?

— Наразі законодавство не встановлює чіткий перелік осіб, які можуть підпадати під цільову мобілізацію. Але, на нашу думку, їх перелік може бути ширшим, ніж для військової служби. Так само не прописано жодного механізму її організації та фінансування. Але враховуючи, що такі люди, скоріше за все, не зможуть працювати та заробляти собі на життя, державою буде передбачений відповідний механізм компенсацій. Вирішення всіх цих питань буде покладено на Кабінет Міністрів України, РНБО та відповідні міністерства, які будуть відповідальними за конкретні напрямки діяльності.

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