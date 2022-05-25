У ЗМІ назвали прізвища чиновників, які залишили ЗСУ без супутників в умовах війни

Багаторічні керівники Державного космічного агентства України знищили та розікрали цілу галузь. Внаслідок чого в країни не залишилося жодного супутника, який допоміг би армії в умовах війни. Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні «Фокусу», де проаналізовано стан ДКАУ та скандали навколо його керівників.

Як зазначає видання, останні 1,5 роки агентством управляв чиновник Володимир Тафтай. Участь у провальному проекті «Циклон-4», через який Україна втратила мільйони доларів та репутацію, не завадила йому стати головою цілого відомства.

«У результаті за короткий термін правління Тафтай запам'ятався запуском старого супутника Січ-2−30 в січні 2022 року. Він повинен був передавати ЗСУ розвідки, але зрештою зник з радарів лише через два тижні після запуску. Зараз уже травень, а Тафтай публічно нарікає на війну, проблеми у галузі та корупцію за роки незалежності», — пише «Фокус».

Не краще, зазначає видання, справи були і в його попередників: «Наприклад, Володимир Усов керував відомством неповний 2020 рік і запам'ятався лише тим, що створив сторінки для ГКАУ у YouTube та Telegram. Його робота була настільки незадовільною, що понад сотню народних депутатів вимагали його відставки».

Ще одним амбітним проектом України у сфері космосу мав стати орбітальний супутник «Либідь». Це найстаріший корупційний довгобуд, у якому брала участь ціла династія керівників Держкосмосу, включаючи Любимира Сабадоша. Як пише автор матеріалу, попри зрив проєкту, Сабадош вибив додатково 800 тис. доларів на його доопрацювання, але коли стало відомо, що «Либідь» все ж таки не злетить, Сабадош звинуватив у зриві канадську компанію MDA.

У результаті, за даними ЗМІ, замість телекомунікаційного супутника Україна отримала борг близько $ 300 млн у вигляді кредитних коштів та відсотків за ними. Лише у 2019 році на погашення з бюджету виділили понад $ 54 млн. Крім того, за вказівкою тодішнього голови Держкосмосу Сабадоша, невитрачені кредитні $ 30 млн від виробництва «Либіді» розмістили на депозит під 8,5% у «Діамантбанку», який незабаром визнали банкрутом.

Як пише журналіст видання, за 30 років незалежності Україна витратила на космічні проєкти понад $ 1,2 млрд. Проте більшість цих грошей «з'їла» корупція та банальний непрофесіоналізм.

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