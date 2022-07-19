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Яким городним рослинам підходить дріжджове підживлення і як приготувати цінне добриво самостійно

20:04 19 липня 2022
Город

Багато городників та садівників відкрили для себе ефективний засіб, який сприяє гарному росту рослин, а також допомагає боротися з грибковими захворюваннями — дріжджі.

Як стверджують автори видання «Моя дача», дріжджове підживлення люблять огірки, томати, перці та баклажани, суниця; добре ставляться до неї кущі, а квіти просто обожнюють.

Дріжджі можна застосовувати буквально на початкових етапах — підживлюючи розсаду. Вони стають ідеальним стимулятором зростання.

Ось деякі рецепти підживлення з дріжджів:

  • У бочку зібрати скошену на ділянці траву, залити водою та залишити на добу. Потім додати 500 дріжджів і залишити ще дві доби. Туди ж можна закинути залишки черствого хліба.
  • У невеликій кількості води розвести половину склянки цукру та чотири пакетики сухих дріжджів. Налити в 3-літрову банку і долити водою, залишити бродити у теплому місці. Отриману рідину розвести теплою водою із розрахунку 1 склянку на відро води. На кожну рослину виливати не менше літра розчину.
  • У відрі теплої води розчинити 50 г сирих дріжджів і дати настоятися 2−3 години. Поливати по половині літра під кожен кущ.
  • У відрі теплої води розмішати 100 г сирих дріжджів, додати старе варення і залишити бродити. Склянку такої бражки розводять у 5 літрах води та поливають рослини.

Досвідчені городники стверджують, що для того, щоб дріжджове підживлення діяло, обов'язково потрібно тепло — температура не нижче 20 градусів. І ґрунт має бути вже прогрітим.

Щодо підживлення цибулевих, то, як стверджують автори, це може призвести до того, що врожай буде погано зберігатися. А ось городниця Лариса Павлюк стверджувала, що цибуля теж любить дріжджі. Вона рекомендувала готувати підживлення, розчинивши 100 г дріжджів у відрі води.

Фото Pixabay

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