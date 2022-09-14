«Як пережити зиму, як купити паливо? Ситуація драматична»: у Польщі переживають за опалювальний сезон

Ситуація у багатьох теплоцентралях Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців, сьогодні драматична. За даними, зібраними в липні Польською торговою палатою централізованого теплопостачання, аж 30 відсотків теплових підприємств декларують відсутність кредитоспроможності, а 70 процентів очікують на підтримку від держави, повідомляє місцеве видання businessinsider.com.pl.

«Сьогодні у нас така ситуація, що ми гадаємо, як вижити. Дозволи CO2 наразі коштують близько 65 євро/т. Хтось скаже, що рік тому ціна була схожа. Так, але давайте подивимося, скільки коштує євро сьогодні, а скільки рік тому. Викиди — це ще не все. Давайте подивимося, що відбувається з цінами на вугілля. Ми мали купувати зараз по 1,2−1,5 тисячі злотих, а інші — ще дорожчі, — підкреслив під час Форуму польського опалення президент Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej in Police Цезарі Арцішевський. - У такій ситуації необхідні термінові рішення. Чому такі високі витрати на кредити та гарантії для теплоцентралей? Чому ніхто не додумався прискорити повернення ПДВ? Чому система регулювання тарифів на тепло вже чверть століття практично не змінюється і вже не відповідає дійсності? А тут війна, і я чекаю, що законодавці адаптують тактику і правила гри до реалій».

На його думку, також слід змінити визначення енергоефективної компанії.

Арцішевський додав, що нинішня ситуація вимагає відтермінування кліматичних цілей ЄС і призупинення системи торгівлі викидами CO2.

Треба відзначити, що Європа готується до складної зими в умовах зростаючого енергетичного шантажу з боку рф. Ось, наприклад, уряд Швейцарії вирішив карати ув'язненням і штрафами за порушення нового закону про газ.

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