Догляд за малиною восени: що й коли потрібно робити

Щоб досягти гарного врожаю малини у наступному сезоні, рослину потрібно не тільки обрізати восени, але як слід підгодувати малину, обробити від шкідників, полити та вкрити на зиму.



Про це пише zaxid.net.



Восени можна вносити органічні та мінеральні добрива чи сидерати. З органічних підійдуть перепрілий гній (пів відра на 1 м² малинника), компост або пташиний послід.



Основне добриво, необхідне малині наприкінці літа та восени — комплекси, що містять калій та фосфор. Якщо ґрунт бідний, фахівці рекомендують скористатися сульфатом калію (60 г на 1 м2). Зміцнити імунітет та підвищити зимостійкість допоможуть сульфат цинку (3 г на 1 м2) та сульфат марганцю (5 г на 1 м2).

Вносити азотні добрива восени не рекомендується, тому що вони знижують рівень зимостійкості кущів.



Якщо кущі малини не обрізати восени, то врожай знизиться, а самі кущі перетворяться на зарості. Найкраще обрізати кущі у сонячну погоду гострим секатором. Зріз повинен бути перпендикулярним землі й рівним, без смужок кори, що стирчать.

При обрізанні під корінь пнів у малини не залишають, тому що залишки стебла — це місце для розвитку патогенів та шкідників.

Всі обрізані пагони бажано утилізувати, особливо за будь-якої підозри на зараження шкідниками та хворобами.



Після обрізки потрібно прибрати все сміття з-під кущів та обробити малинник повністю бордоською рідиною. Бажано це робити за ясної погоди, без дощу, на сухі пагони.

Для зволоження малинників найбільше підходить краплинний спосіб — він економить воду, й вона надходить до коріння рослин вже підігріта, при цьому земля промокає рівномірно. Ґрунт необхідно зволожити на глибину 30−40 см. Але якщо дощова осінь, додатковий полив не потрібний, природної вологи для саджанців буде достатньо.

Після закінчення зростання пагонів, у разі потреби можна розмножувати малину поділом куща. Його викопують, ділять на частини з добре розвиненим корінням і розсаджують. Після пересадки пагони малини вкорочують до 20−30 см. Найкращий час для поділу куща — середина жовтня.

Садівники не рекомендують зв'язувати та залишати на зиму кущі малини у стоячому стані — це може призвести до вимерзання квіткових бруньок, розташованих вище за сніговий покрив. Їх потрібно пригнути до землі якомога нижче й прикріпити у такому положенні до нижнього дроту шпалери. Малинник має повністю опинитися під снігом. Якщо снігу буде недостатньо для того, щоб укрити весь кущ, доведеться накидати його зверху.

Якщо шар снігу буде мінімальним, доведеться вкривати малину покривним матеріалом. Навесні покриття знімають, позбавляються постраждалих за зиму пагонів, а потім підіймають здорові пагони й закріпляють їх на шпалерах.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим обприскати чагарники та плодові дерева восени для підвищення врожаю наступного року.

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