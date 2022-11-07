З початку листопада високопоставлені кремлівські чиновники і російське командування пом'якшили свою риторику щодо застосування росією ядерної зброї проти України, згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW). Ця зміна свідчить про те, що російські лідери усвідомлюють величезні витрати і невеликі оперативні вигоди від такої атаки, підкреслюється в аналізі.

путін і кремлівські чиновники посилили тонко завуальовані, але невисловлені погрози застосувати ядерну зброю після того, як 30 вересня було оголошено про незаконну анексію росією чотирьох українських регіонів, нагадує ISW у своєму останньому звіті. Видання додає, що така риторика, ймовірно, мала на меті змусити Україну до переговорів, залякати Захід і тим самим зменшити його підтримку Києва, а також відвернути увагу від фронтових невдач росії та проблем з мобілізацією.

«Ядерні погрози Кремля не підірвали політичну і соціальну волю в Україні продовжувати протистояти російському вторгненню, — наголошує ISW. — Кремлю також не вдалося залякати країни, які підтримують Україну».

За інформацією американських ЗМІ, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно провів конфіденційні переговори з секретарем Ради безпеки рф миколою патрушевим та радником президента рф з питань зовнішньої політики юрієм ушаковим. Метою цих контактів було зменшення ризику застосування ядерної зброї. Китай, лідер якого Сі Цзіньпін закликав відмовитися від погроз застосувати таку зброю, також міг зіграти свою роль у тиску на Кремль, щоб він пом'якшив свою риторику щодо ядерної зброї, пишуть американські аналітики.

Погрози застосувати ядерну зброю все ще з'являються в російських пропагандистських телепрограмах, але це частина шовіністичної риторики, спрямованої на самих росіян, щоб показати силу держави, незважаючи на поразки у війні з Україною, оцінюють у ISW.

Нагадаємо, що у Британії проаналізували можливість застосування росією ядерної зброї.



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