Українським полоненим, які зможуть листуватися з рідними через Міжнародний Комітет Червоного Хреста, зарахують до страхового стажу весь час, протягом якого вони були позбавлені особистої свободи.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, з суботи, 19 листопада, набуває чинності Закон України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей». Цим документом встановлено гарантії соціального і правового захисту прав громадян, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.



Такі громадяни України підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються в порядку і у терміни, визначені урядом, за рахунок коштів державного бюджету.



Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Нагадаємо, що при призначенні пенсії з інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має. Головна умова призначення такої пенсії — настання інвалідності в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї.

Фото Pixabay

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