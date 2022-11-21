У ЗМІ на прикладі Києва показали, що мав зробити Терехов для підтримки бізнесу в Харкові, але не зробив



Мерія Харкова на чолі з Ігорем Тереховим за більш ніж 8 місяців війни не зробила зовсім нічого, щоб підтримати підприємців міста, в той час як київська міська влада ввела безпрецедентні економічні кроки на підтримку підприємців та киян. Про це пише видання «Коментарі. Харків» у статті «Битва за МАФи. Навіщо у Терехова під час війни „душать“ малий бізнес Харкова».

Видання зазначає, що у зв'язку з активними бойовими діями у Харкові «більшість підприємців, які ведуть бізнес у місті, опинилися у критичній ситуації. Сотні кіосків, літніх майданчиків, торгових точок, кафе та магазинів було повністю зруйновано, знищено весь товар, у вцілілих об'єктах місяцями не було жодної можливості торгувати», але міська влада ніяк не допомогла підприємцям міста.

При цьому, як підкреслює видання, перед очима команди Терехова було достатньо прикладів того, як можна було б подбати про тих, хто створює у місті робочі місця та наповнює бюджет: «Наприклад, мер Києва Віталій Кличко анонсував та ввів безпрецедентні економічні кроки на підтримку підприємців та киян. Так, ще у березні Київрада встановила символічну орендну плату в 1 гривню на весь час дії воєнного стану для всіх власників пересувних об'єктів роздрібної торгівлі, звільнила від плати за паркування на майданчиках „Київтранспарксервісу“, скасувала оплату за оренду майданчиків під зовнішню рекламу, рекомендувала представникам комунальних послуг не здійснювати нарахування та стягнення неустойок та штрафів тощо».

«Нічого подібного досі у Харкові не було прийнято. Щобільше, користуючись важкою ситуацією та плутаниною, навпаки здійснюються прямі дії, спрямовані на знищення малого бізнесу», — зазначає видання, наголошуючи, що «під приводом наведення порядку влада просто вирішила скористатися війною і складною ситуацією, щоб добре обібрати малий бізнес, влаштувавши заодно чистку ринку, щоб на місця, що звільнилися, можна було завести „своїх“ і на „своїх“ умовах».

Керівництво КП «Сучасне місто» зажадали від усіх без винятку орендарів сплатити 100% нарахованої орендної плати за весь період бойових дій, навіть за ті об'єкти, які були знищені обстрілами чи не могли працювати. Тим, хто цього не зробить, буде відмовлено у продовженні договорів, а їхні торгові точки будуть демонтовані, що викликало серйозне невдоволення з боку підприємців.

Коли скандал набрав обертів, харківська влада, як пишуть автори статті, різко вирішила змінити тактику та згадала про необхідність підтримати підприємців: «Міська влада заднім числом розщедрилася звільнити власників МАФів та інших тимчасових споруд від орендної плати на період з 1 березня по 31 травня 2022 року, тобто за три військові місяці з восьми. І це при тому, що Харків практично щодня обстрілювався до вересня, а бізнес, відповідно, практично не міг працювати мінімум шість місяців. До того ж повідомляється, що всього від орендної плати за цей період буде звільнено 378 суб'єктів господарювання із щонайменше 2,5 тисяч, у яких до війни були чинні договори з КП «Сучасне місто».

«Така підтримка від Терехова швидше схожа на щось на кшталт подачки, до якої мера Харкова змусив скандал. Особливо, якщо порівняти її з цілим комплексом заходів щодо підтримки малого бізнесу у Києві. До того ж рішення сесії 17 листопада ніяк не стосується тих понад 100 об'єктів, щодо яких уже прийнято рішення про знесення. Ну, а після того, як Терехов попіариться на допомозі бізнесу, а скандал уляжеться, не можна зовсім виключати, що харківський мер знайде ще за що зачепитися, щоб завершити свій план із зачистки Харкова від малого бізнесу. Тим більше, що Ігор Терехов із бізнесом на комунальному майні Харкова і сам знайомий не з чуток. Тютюнові кіоски „Кісет“, які продовжують множитись у місті, явне тому підтвердження», — підсумовує видання.

Нагадаємо, 15 листопада стало було оприлюднено рішення Виконкому Харківської міської ради, за якими розпочалося масове знесення та демонтаж МАФів у місті.

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