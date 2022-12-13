У Києві 15грудня відбудеться прощання із журналістом Артемом Скоропадським

Більшість росіян, які переїжджають до України, лишаються росіянами. Але є й такі, що еволюціонують і стають справжніми українцями. Один з таких — Артем Скоропадський. Москвич, що став українським націоналістом, прессекретарем «Правого сектору», помер в реанімації. Артему Скоропадському був 41 рік, причиною смерті стала довга важка шлункова хвороба. Прощання з Артемом відбудеться у четвер, 15 грудня. О 12.00 — у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва, о 13.30 — на Майдані.

«Мене не було поруч, я була закордоном, і ніколи собі цього не пробачу. … Ми були разом три роки. Постійно разом. Ти дарував щастя та турботу. Ти налаштовував мене на те, що врешті решт доведеться жити без тебе. Постійні лікування, терапія. Ти знав, що згасав. Ми часто розмовляли про це. Але я все одно не була готова, що ти підеш так швидко та раптово. Влітку ми встигли обвінчатися у Софії Київській. Минулоріч тобі нарешті дали громадянство України. Ми довго цього домагалися. І ти офіційно став українцем, бо пройшов достойний шлях патріота своєї країни.

… Я пишу це і плачу. Бо я не можу змиритися, що ти був. Ти є. І будеш далі. У спогадах. У серці", — написала у Фейсбуці дружина Скоропадського Олена Солодовникова.

Москвич, він приїхав в Україну власкором «Комерсанта» 17 років тому, тут зацікавився українськими культурою та націоналізмом, почав учити мову, добивався громадянства України, яке отримав минулого року. Учасник революції гідності, прессекретар «Правого сектора», головред журналу «Країна»…

«Ми познайомились п’ятнадцять років тому на засіданні знаменитого Культурного товариства ім. Леся Курбаса. Артем довго боявся підійти, як зізнався згодом. Ніби страшні тризубівці з російськомовними не говорять, тільки б’ють», — згадує про перші кроки Скоропадського в українському націоналізмі голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

На росії Артема звинуватили у створенні екстремістської організації та заочно арештували, потому засудивши до семи років позбавлення волі.

Тимчасом Міжнародна федерація журналістів повідомляє, що цього року у світі при виконанні службових обов’язків загинуло 67 журналістів. 12 з них — в Україні. Хоча за даними НСЖУ загиблих в Україні журналістів значно більше — за статистикою на початок листопада було вбито 8 журналістів, що виконували професійні обов’язки, 22 — мобілізованих до лав ЗСУ (де вони також у більшості й воювали, й журналістами продовжували бути), 13 — цивільні жертви.

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Фото з ресурсу novynarnia

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