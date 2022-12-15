«Бігайте, малюйте, але „не душіть“ в собі»: лікарка про психологічний біль

В останні роки зростає кількість підлітків, що заподіюють собі ушкодження. Можна сказати, з’явилася «мода». Підлітки наносять собі порізи ножами й бритвами і таким чином, на їхню думку, заглушають психологічний біль і негативні переживання. Чому так відбувається, розповіла на своїй сторінці у фейсбуці доказова психологиня Марія Жолтикова.

«Фізичний біль допомагає підліткам отримати контроль над емоційним станом. Вони можуть наносити собі ушкодження з декількох причин: спроба придушити емоції й переключитись від негативних переживань; спроба викликати будь-які емоції (іноді діти підліткового віку відчувають власну бездушність і прагнуть відчути себе живими); цікавість. У дорослому віці, коли чуємо фразу „пошкодження себе“, то зазвичай виникає асоціація: це про порізи, вживання алкоголю, наркотиків. Але — ні. Самоушкоджуюча поведінка — це комплекс дій аутоагресивного характеру, націлених на заподіяння фізичної шкоди власному тілу. Суїцидальні наміри відсутні, завдання фізичної шкоди допомагає впоратися з негативними переживаннями». Можливі дії: порізи, подряпування, випалювання шкіри, удари головою або кулаком в стіну".

Менш очевидні симптоми, пояснює лікарка, — голодування, ненажерливість, зловживання алкоголем, нанесення шрамів, татуювань, не дозволяючи собі відчувати певні почуття (наприклад, роздратування).

«Якщо спостерігаєте за собою, що відчуваєте душевний біль, який хочеться заглушити іншим болем, розпочніть дихати, спостерігати за своїм тілом. Звучить парадоксально, але, якщо дозволяти собі відчувати, біль може зменшувати інтенсивність! Як підліткам (враховуючи „гормональну бурю“, стрес, втрату життя, друзів, адаптацію до нової країни), так і дорослим є дуже не просто! Страх, розлучення, піклування і тривога про теперішнє та майбутнє дітей та ще багато інтенсивних переживань це не просто! Але! Піклуйтесь про фокус уваги на своєму житті! Говоріть про свої біль, страхи. Плачте, кричіть, бийте посуд, бігайте, малюйте, але „не душіть“ в собі біль. Пізнавайте свої екологічні форми прояву почуттів: ліпка, арт-вправи, спорт, біг…»

А психологиня Марія Стецюк поділилась порадами з досвіду, як підтримати себе у ситуації, коли близька людина служить в армії.

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