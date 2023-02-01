У новому пакеті військової допомоги США для України будуть ракети з дальністю 150 кілометрів, — Reuters

США, які направили в Україну партію сучасних танків, готують новий пакет військової допомоги нашій країні на 2,2 млрд. доларів, до якого, як очікується, вперше будуть включені ракети з дальністю 150 км, а також інші боєприпаси. Про це Reuters повідомив із посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена.

Очікується, що оголошення про новий пакет допомоги у сфері безпеки буде зроблено цього тижня. Також очікується, що до пакету увійдуть допоміжне обладнання для ЗРК «Петріот», високоточні боєприпаси та протитанкові ракети «Джавелін».

Передбачається, що 1,725 млрд доларів оборонної допомоги Україні буде профінансовано з фонду USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), який дозволяє адміністрації Байдена замовляти нове озброєння у виробників, а не вилучати його з запасів Пентагону. Зазначені кошти підуть придбання нового виду озброєнь — бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), дальність дії якої становить 150 км.

Водночас, зазначають журналісти, Вашингтон поки що не задовольнив прохання Києва про постачання ракет ATACMS з дальністю 297 км.

Відносно велика дальність системи GLSDB може дозволити Україні вражати важливі військові цілі, які зараз перебувають поза досяжністю, та допоможе ЗСУ у продовженні контратак, одночасно ускладнюючи дії росіянам у їхньому власному тилу.

GLSDB спільно виробляється корпорацією Boeing та шведською компанією SAAB. Система складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) із ракетним двигуном M26. Боєголовка GBU-39 оснащена невеликими крилами, що дозволяють їй рухатися більше ніж на 100 км при скиданні з літака і вражати цілі діаметром до 1 метра.

За даними Reuters, крім коштів фонду USAI, допомога на суму понад 400 млн. доларів надійде із коштів, які президент може задіяти у разі виникнення загроз національній безпеці США. На ці кошти будуть придбані бронетранспортери із захистом від мін та нападів із засідок (MRAP), керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS та боєприпаси.

Нагадаємо, раніше також стало відомо про бажання України отримати від Франції винищувачі F-16. Також до цих постачань може приєднатися Польща.

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