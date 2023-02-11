Рибалки зобов’язані мати засоби для вимірювання маси та довжини виловленого: що змінилося у правилах рибальства

Цього року риболовля вже не буде такою класичною для рибалок, як раніше. Адже не у всіх водоймах дозволяється ловити рибу, а є місця, куди й наближатись небезпечно, особливо це стосується прикордонних районів. Крім того, необхідно дотримуватись нових Правил рибальства, які набрали чинності наприкінці 2022 року.

— Збільшилась добова норма вилову риби, що становить 3 кілограми та одну особину, або штуку, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри. Наприклад, виловивши 3 кілограми риби та спіймавши ще одну рибину, рибалка-любитель тепер не зобов’язаний відпускати її, а може залишити в загальному улові, — розповів «ФАКТАМ» Ігор Клименок, тимчасово виконувач обов’язків голови Держрибагентства. — Збільшено дозволену кількість гачків з 1 до 2 при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони. Не дивлячись на збільшення дозволеної кількості гачків, вилов риби та інших водних біоресурсів може здійснюватися виключно у межах добової норми.

Загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Знято обмеження на добову норму вилову деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів — карликовий сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо.

У нових Правилах дозволено вилов усіх видів водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків. Певних змін також зазнали місця та ділянки, де раніше здійснення любительського і спортивного рибальства було заборонено. Зокрема, вилов риби дозволено у затоці «Галерна» Канівського водосховища у межах Києва та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище. На відміну від попередніх Правил, новими дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живця, окрім видів, вилов яких заборонено. Тепер особи під час риболовлі зобов’язані мати засоби для вимірювання маси та довжини виловленого.

— А що буде заборонено?

— Не дозволяється тепер добувати рибу способом багріння. Віднині не можна рибалити у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в межах судового ходу, займатись риболовлею у межах охоронних зон електричних мереж, зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 метрів у залежності від їхньої напруги. Добувати рибу заборонено у темний час доби пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному та Азовському морях. Крім того, в осінньо-зимовий період від льодоставу до скресання криги забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

— Чи можете назвати водойми, де згідно з новими правилами, протягом року заборонено рибалити?

— Ряд обласних військово-цивільних адміністрацій — Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Одеська — із початку повномасштабного вторгнення заборонили промислове і навіть любительське рибальство. У Нових правилах забороняється добування водних біоресурсів на певних ділянках озер Ялпуг, Кугурлуй, у верхів’ях Хаджибейського лиману, у річці Південний Буг на ділянці від греблі Олександрівської ГЕС упродовж 4 км униз за течією (Миколаївська область), у притоці Синюха на ділянці від старовинного водяного млина міста Первомайська до впадання в річку Південний Буг. Нижче гребель ГЕС на відстані 2 кілометрів. Не можна ловити рибу у деяких ділянках річок Вільшанка, Оскіл, Сіверський Донець, Деркул, Рибниця з притоками, Чечва з притоками — на ділянці від витоку до впадіння в Чечвинське водосховище.

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