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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Розмір: 45×40 cm
Скульптор: José Puche
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Дізнавшись про те, що відомий художник вирішив показати публіці нову картину, на її презентацію зібралися десятки журналістів, фотографів, популярних акторів та політиків. Коли настав час, художник скинув з картини тканину, що її закривала. Усі присутні завмерли, розглядаючи кожен штрих на свіжому полотні.
На картині була зображена постать Ісуса, який легенько стукав у двері будинку. Ісус здавався абсолютно живим. Притуливши вухо до дверей, він ніби хотів почути, чи відповідає йому хтось усередині будинку.
Милування прекрасним витвором мистецтва тривало досить довго. Аж поки одному з гостей здалося, що він знайшов у картині помилку. Двері, зображені на картині, не мали ані замка, ані ручки. Він голосно запитав художника:
- Ці двері, схоже, зачинені зсередини, вони без ручки. Як тоді в будинок можна увійти?
- Так і є, — відповів автор картини. — Я зобразив тут двері, що ведуть до серця людини. А вона може відкриватися лише зсередини…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Овнам і Дівам потрібно зайнятися своїм здоров'ям, Ракам — подбати про фінанси, а Скорпіонам не варто розслаблятися: гороскоп на 12 березня 2023 року
Вітер: 4 м/с Пн-Зх
Тиск: 737 мм