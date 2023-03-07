12 березня 2023

Дізнавшись про те, що відомий художник вирішив показати публіці нову картину, на її презентацію зібралися десятки журналістів, фотографів, популярних акторів та політиків. Коли настав час, художник скинув з картини тканину, що її закривала. Усі присутні завмерли, розглядаючи кожен штрих на свіжому полотні.

На картині була зображена постать Ісуса, який легенько стукав у двері будинку. Ісус здавався абсолютно живим. Притуливши вухо до дверей, він ніби хотів почути, чи відповідає йому хтось усередині будинку.

Милування прекрасним витвором мистецтва тривало досить довго. Аж поки одному з гостей здалося, що він знайшов у картині помилку. Двері, зображені на картині, не мали ані замка, ані ручки. Він голосно запитав художника:

- Ці двері, схоже, зачинені зсередини, вони без ручки. Як тоді в будинок можна увійти?

- Так і є, — відповів автор картини. — Я зобразив тут двері, що ведуть до серця людини. А вона може відкриватися лише зсередини…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.