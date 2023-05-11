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Для молодих сходів приморозок смертельний: як отримати рекордний урожай гарбузів

22:00 14 травня 2023
Величезні гарбузи та городник Петро Кравчук

Гарбуз — надзвичайно популярний в Україні, адже з нього готують безліч страв і навіть варять варення. Звичайно, що гарбузи краще вирощувати на окремій ділянці — тоді спрощується догляд. Однак таку можливість мають далеко не всі через обмежені площі. Плоди цієї «сонячної ягоди» використовують як корисний дієтичний продукт, лікарський засіб, на корм тваринам тощо. Це — справжня комора вітамінів, пише господар з Волині Петро Кравчук.

«Спочатку саджаю картоплю (рядками під плуг), з інтервалом 20 см, та присипаю гноєм. Друга борозна — порожня і так далі. Після цього розмічаю «точки» для висаджування гарбузів квадратно-гніздовим способом: у ряду на відстані не менше 3 метрів, а між рядками — 4 метри. Ці місця позначаємо палицями заввишки 1 метр (вони залишаються на полі аж до збирання врожаю, слугуючи орієнтиром).

Ця культура вимагає чимало поживних речовин. Тому викопую ямки об’ємом у два-три відра, які заповнюю сумішшю перегною, верхнього родючого шару й трохи деревного попелу. Злегка ущільнивши, поливаю. Через 2−3 дні можна висаджувати насіння або розсаду в спеціальних горщиках, щоб не травмувалася коренева система. Схожість хорошого насіння сягає близько 60−70 процентів. Тож для гарантії в одну лунку висаджую по 2−3 зернятка, але з відстанню 10−15 см. Потім залишаю один найбільш розвинений паросток, інший прищипую чи пересаджую".

Гарбуз — теплолюбна культура, тож господар зазначає — для молодих сходів навіть короткочасний приморозок смертельний: ніжне зелене листячко вже через декілька годин чорніє.

«Відтак надзвичайно важливо вибрати оптимальний час для посадки. Також не забувайте, що погано ростуть згадані овочі в тіні дерев, парканів, будівель та на перезволожених ділянках.

Місця посадки відразу прикриваю скляними літровими банками. Вони виконують дві функції: оберігають від приморозків і стають перепоною воронам, голубам, шпакам, які дістають насіння та виривають молоді паростки. Коли рослини підростуть, заміняю слоїки старими відрами без дна. Практика показала, що це добрий захист від вітру. Зрештою, у період заморозків вкриваю такі ємкості мішками. Щоб на початковій стадії ніщо не заглушувало гарбузів, навколо них у радіусі 0,5 метра вириваю сходи картоплі. Також високо підгортаю, роблю лунки для поливу. Ще ж мульчую. Тоді вегетація проходитиме інтенсивно".

Нагадаємо, що у травні є три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити.

На фото в заголовку Петро Кравчук із вирощеними гарбузами

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