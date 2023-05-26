«Знову можу випити пива з друзями»: унікальна операція поставила на ноги чоловіка, який був повністю паралізований останні 12 років

Голландець Герт-Ян Оскам був повністю паралізований внаслідок страшної велосипедної аварії. У такому стані він провів 12 років. У липні 2021 року йому зробили експериментальну операцію у Швейцарії — вживили імпланти в головний мозок і хребет. Відтоді Оскам навчився знову ходити, стояти, підніматися сходами!

Герт-Ян нещодавно дав інтерв'ю BBC. «Я відчуваю себе малюком, який тільки вчиться ходити. Це був довгий шлях, зате тепер я можу стояти на ногах і навіть випити пива з друзями. Але ж це таке задоволення, про яке багато людей навіть не замислюються», — зізнався він.

Унікальний метод лікування розробили в університеті Лозанни. Автором є професор-нейрохірург Джоселін Блох.

Вона і провела операцію — проробила два круглих отвори по п'ять сантиметрів у діаметрі по обидва боки черепа Оскама. У ділянку мозку, яка відповідає за контроль руху, помістили два імпланти дископодібної форми. Вони транслюють сигнали мозку на два сенсори, які закріплені на спеціальному шоломі. Пацієнт одягає його на голову. Сенсори передають сигнали далі. Вони надходять на імплант у хребті. У підсумку спинний мозок отримує команду для м'язів ніг. Уся складна система працює відповідно до особливого алгоритму.

За кілька тижнів тренувань Блох та її команда з'ясували, що Оскам може не тільки стояти на ногах, а й пересуватися, щоправда, за допомогою ходунків. Відтоді голландець досяг ще більш вражаючих результатів.

«Для нас важливо не просто провести науковий експеримент, а зрештою забезпечити доступ до цієї технології людям із травмами хребта, яким лікарі повторюють, що їм потрібно звикати до того факту, що вони вже ніколи не зможуть ходити», — заявила професор Блох.

До речі, Оскам — не перший пацієнт, кому вживили хребетний імплант. У 2018 році таку операцію було зроблено Девіду Мзее. Після неї він і його дружина змогли зачати дитину!

Ще був Мішель Рокатті. Він повністю втратив чутливість обох ніг після аварії на мотоциклі. Тепер може ходити. Безумовно, Мішель, Девід і Герт-Ян подолали чимало труднощів, перш ніж досягли позитивних результатів. Спочатку їм здавалося, що ними керує комп'ютер. Тепер вони набагато краще контролюють свої рухи. Комп'ютер та імпланти з сенсорами підкоряються їм.

Поки що система занадто складна і громіздка, щоб використовувати її на постійній основі. Потрібен відпочинок. Пацієнти можуть користуватися нею по годині кілька разів на тиждень. Однак уже зараз лікарі відзначають, що після вимкнення системи певна здатність до руху в пацієнтів зберігається. Це говорить про те, що пошкоджені нервові волокна поступово відновлюються.

Унікальність випадку Оскама полягає в тому, що він переніс операцію через 12 років після аварії. Навіть після такого тривалого терміну експериментальна технологія виявилася ефективною.

Раніше «ФАКТИ» писали, відомий кардіохірург врятував життя захиснику України, видаливши осколок із серця, яке продовжувало битися.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram