«Підставою для звільнення є саме зміна сімейних обставин»: що чекає на військовослужбовців строкової служби

Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України військовослужбовці строкової служби потрапили в так звану «пастку», оскільки вони не можуть звільнитися зі служби в армії, навіть якщо відслужили свій рік після призову. Також вони не мають права брати безпосередню участь у бойових діях. Єдиний можливий варіант — це підписання контракту на 3 роки.

23 березня 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проєкт Закону № 9140 про внесення змін до глави ХІІ Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження строкової військової служби під час дії воєнного стану, ділиться на своїй сторінці у соцмережі адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніше пояснювала, як змінити реєстрацію місця проживання чоловікам віком від 18 до 60 років.

«Згідно Проєкту Закона, військовослужбовці строкової служби під час дії воєнного стану в Україні і у яких до набрання чинності вказаним Законом закінчився строк строкової військової служби, за їх заявами звільняються зі строкової служби не пізніше як на 5 день з дня набрання чинності цим Законом. Такі особи не пізніше ніж протягом 5 днів з дня звільнення зі строкової служби зобов’язані прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття їх на військовий облік та вирішення питання щодо їх призову на військову службу під час мобілізації.

На даний час «строковики» продовжують служити, доки не буде оголошена демобілізація. Досить часто мені задають питання, а чи існують випадки, коли «строковики» можуть звільнитися достроково. Так, такі підстави є.

За станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

За сімейними обставинами — у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати.

У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі".

Проте, додає адвокатка, більшість цікавить, що ж це за такі сімейні обставини, за наявності яких «строковики» мають право на звільнення.

«До них відносяться:

наявність у призовника непрацездатних батька і матір (одночасно обох батьків);

наявність у призовника одинокого непрацездатного батька або одинокої непрацездатної матері;

наявність у призовника непрацездатних осіб під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник;

наявність у призовника осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

наявність у призовника неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

наявність у призовника дитини (дітей) віком до 18 років, яку (яких) призовник виховує самостійно;

наявність у призовника дитини віком до трьох років;

наявність у призовника двох і більше дітей;

наявність у призовника вагітної дружини".

Проте, підставою для звільнення є саме зміна зазначених вище сімейних обставин. Тобто, якщо така підстава існувала на момент призову, то звільнення зі служби неможливо.

Окрім того, вказані обставини є підставою для звільнення з строкової військової служби лише в мирний час.

Тому звільнення зі строкової служби за сімейними обставинами у військовий час — є досить спірним питанням та дає можливість відмовити військовослужбовцям строкової служби у такому звільненні, що безумовно пов’язано із прогалинами в законодавстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи можуть мобілізувати під час короткої поїздки до іншого регіону.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram