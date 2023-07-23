Чому не цвіте рододендрон: українські садівники дали відповідь

«ФАКТИ» багато писали про догляд за трояндами. Логічно згадати про особливості вирощування «трояндового дерева», так ще називають рододендрон. Виростити рододендрон у саду — досить клопітка справа, що потребує не тільки особливої уваги, але й належного досвіду. Садівники-аматори часто жаліються на те, що рододендрон повільно росте й не радує своїм пишним цвітінням. Як це змінити, розповіло подружжя Бережнюків, які мають власну дендроферму.

«У природних умовах рододендрони ростуть у підліску, де вони захищені від прямих сонячних променів. Тому їм всім потрібне сонце, але у різній мірі. Так високогірні карликові гарно ростуть на сонці. Більшість великоквіткових вічнозелених воліють рости в півтіні. Деякі сорти переносять нетривале затінення, але постійну тінь рододендрони не виносять — тоді вони взагалі не цвітуть або цвітуть дуже слабо.

Ґрунт для висадки рододендронів має бути кислим (pH 3,5−5), багатим на гумус і добре насиченим киснем (зробити суміш листової землі, верхового торфу, опаду хвойних дерев (3:2:1) з додаванням 70 г мінерального добрива повного складу).

Глибина посадкової ями — біля 40 см і 60 см у діаметрі. Зробити дренаж з битої цегли і піску (до 15−20 см)".

Погано ростуть рододендрони біля кленів, лип, вільх. Їхня поверхнева коренева система сильно висушує та виснажує ґрунт. У «сусіди» рододендронам найкраще підходять сосни.

«Внесення добрив проводиться не менше трьох разів за сезон. Перше проводиться ранньою весною, потім зразу після цвітіння і останнє — у середині липня. Найкраще використовувати кислий склад (суперфосфат — 10 частин, амоній — 9, калій — 4, магній — 2).

Надлишок азотних добрив приводить до зростання гілок, але не до закладання бутонів. Для правильної закладки бутонів і гарного росту рослині потрібна велика кількість води. Тому у спекотні та сухі літні й навіть осінні місяці необхідно стежити, щоб ґрунт під кущами не пересихав. Але не обприскуйте вже квітучий рододендрон — це може зашкодити квіткам.

Рододендрон може не цвісти, тому що не досяг потрібного ступеня зрілості. Процес росту й розвитку рослини може займати від 4 до 8 років у залежності від сорту. При дотриманні всіх вимог рододендрони будуть довго й рясно цвісти та щороку радувати своїми прекрасними квітами".

Нагадаємо про підкислення ґрунту кавовою гущею. Рододендрон, ростуть у кислому ґрунті, тож переробляйте кавову гущу, щоб його підкислити.

41

Читайте нас у Facebook та Instagram