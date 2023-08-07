Українські біженці переїжджають до Північної Дакоти для роботи на нафтових родовищах

Уряд США опікується українськими біженцями від війни, як і уряди багатьох інших країн. Нестача робочої сили на нафтових родовищах Північної Дакоти приваблює українських біженців, які покинули свою батьківщину через російську війну. Гуманітарна програма, відома як «Єдність заради України», привезла 16 українських біженців до Північної Дакоти в рамках пілотної програми нафтової ради Північної Дакоти Bakken Global Recruitment of Oilfield Workers, а ще 12 планують прибути до середини серпня. Програма має гуманітарні та трудові місії.

Коли десять років тому почався нафтовий бум на нафтовому родовищі Баккен, яке розташоване в основному в Північній Дакоті, але поширюється на східну Монтану і Канаду, робочою силою на ньому переважно були місцеві, але тисячі людей з'їжджалися з усієї країни, сподіваючись зайняти високооплачувані робочі місця, оскільки економіка США переживала повільне зростання.

«Люди приїжджали літаками, поїздами та автомобілями, усіма можливими способами звідусіль заради можливості працювати, — сказав президент Ради Рон Несс в інтерв'ю Associated Press. — Вони були по вуха в боргах за іпотеку, за своє життя абощо, а в Північній Дакоті вони могли перезавантажитися».

Рон Несс додав AP, що за останні 10 місяців проблеми з робочою силою стали «дуже гострими», оцінюючи, що на нафтовому родовищі, яке видобуває близько 1,1 мільйона барелів нафти на день, є приблизно 2 500 вакансій. Він пояснив, що є так багато відкритих вакансій, що роботодавці, як правило, не оголошують кожну окрему вакансію, натомість розміщують один або два оголошення про блок вакансій.

Спонсори програми «Єдність заради України», яка була створена Службою громадянства та імміграції США у квітні 2022 року, допомагають українцям знайти роботу, медичне обслуговування та доступне житло, а також освіту для своїх дітей.

Близько 160 українців вже прибули до Північної Дакоти раніше в рамках ініціативи, більшість з яких оселилися в районі Бісмарка. Кількість заявок від потенційних спонсорів у штаті «значно зросла» за останні місяці, оскільки зросла обізнаність про програму, а також тому, що українці, які «працюють і починають процвітати», подають заявки, щоб підтримати свої сім'ї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що виникла серйозна проблема для українських біженців у Нідерландах і можна втратити право на проживання. За повідомленнями голландських ЗМІ, це пов’язано з тим, що, у перші місяці після російського вторгнення були зафіксовані випадки, коли біженці — громадяни африканських країн, які перебували в Україні — фальсифікували українські документи, щоб отримати права, якими користуються українці, що втікають від війни.

177

Читайте нас у Facebook та Instagram