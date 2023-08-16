«Виготовляв гробницю для українського храму на Ямайці»: український військовий створює іконостаси

До мобілізації Володимир Базюк з Луцька протягом 14 років виготовляв церковні столярні вироби: іконостаси, престоли, аналої та інше. Фах столяра він здобув ще в училищі, але роботи з церковною тематикою вчився сам, дослухаючись до замовників, колег, священників і монахів. Нині ж він служить у підрозділі Нацгвардії, що охороняє важливі державні об’єкти. А у вільний від служби час працює над створенням оздоблення для храму своєї військової частини, будівництво якого триває з 2018 року…

— Столярством в мене займався старший на 10 років брат, тому я ще юнаком часто ходив до нього у майстерню та спостерігав за всім процесом. Мене він справді захоплював, адже просто на очах створювались шедеври, — розповідає «ФАКТАМ» Володимир Базюк. — Тому з майбутньою професією не було сумнівів — вступив у Луцьку у ПТУ та вивчився на столяра. Спочатку займався виготовленням меблів, робота непогана, приносила гарні кошти. Все робив самотужки — від підготовки дошки до лакування, фарбування, монтажу меблів. Потім ми поїхали за кордон на заробітки, та якось знайомі запропонували виготовити іконостас для одного з українських храмів. Я погодився, хоча й переживав. Адже в ширину іконостас був вісім метрів! Настоятель мене благословив і я почав роботу. Вона почалась з дизайнерського креслення виробу, яке робили в комп’ютерній програмі. Потім станок це креслення по-своєму оцифровував, обчислюючи, як має їздити фреза, з якою частотою та на якій висоті, — і виконав об’ємне різьблення по дереву. Це й хрести, і ангели, і дерев’яні колони, і виноградна лоза, та інші символи християнства. Разом із тим, є види ручної роботи, які автоматикою не заміниш. Один з них — нанесення позолоти, яке є складним процесом. Спочатку варять левкас із крейди, желатину та клею ПВА. Він наноситься на дерево від трьох до п’яти разів. Далі треба прибрати дерев’яний ворс за допомогою перетирання. Так отримуємо ґрунт для подальшого фарбування, а потім — лакування. І аж після цих етапів на мокрий лак накладається плівка з позолотою, яку треба втирати пензлем.

У вільний від служби час Володимир працює над створенням оздоблення для храму своєї військової частини, будівництво якого триває з 2018 року

Пів року ми працювали над іконостасом, результатом були задоволені всі! Й відтоді я перейшов на релігійну тематику.

Мої роботи прикрашають храми українських релігійних громад у США, Німеччині, Чехії, Італії. А в Україні їх не злічити. Були замовлення навіть на Афон. З цікавих — виготовляв гробницю для українського храму на Ямайці.

— Які матеріали потрібні для виготовлення іконостасів?

— За основу береться вологостійка фанера, адже яким би не було дерево, воно може десь дати слабинку та тріснути. Якщо фінанси обмежені в замовника, то береться вільха, якщо з ними все добре, то дуб та ясен. Я дуже люблю працювати з вільхою, вона м'яка.

Янгол роботи Володимира Базюка

— А яких ще правил дотримуєтесь перед початком роботи?

— Мої мама та бабця все життя ходили до храму. Себе я вважаю православним християнином. Але щодо моїх майстрів, то їхня релігійність — це їхній особистий вибір. Мені достатньо того, щоб вони якісно працювали. Якщо робота їхніх рук прикрасить той чи інший храм, це теж маленький внесок у християнство.

Намагаюсь дотримуватись постів. Завжди читаю молитву «Отче наш». Та працюю тільки з добрими помислами. Адже у свої роботи вкладаю душу, серце, любов до Бога. Мені дуже подобається моя робота, тому роблю її з задоволенням.

"У свої роботи вкладаю душу, серце, любов до Бога", - говорить Володимир Базюк

— А як в армії опинились?

— Ніколи не служив, отримав повістку і без вагань приєднався до Нацгвардії. У вільний час постійно у майстерні. Зараз у роботі мені допомагають кілька майстрів, один з яких — племінник. А ще — сучасні «інтелектуальні» станки, про які на початку професійного шляху навіть мріяти не міг. Я завжди зароблене вкладаю у свою справу. Зараз в процесі завершення церковний престол. Наступним буде іконостас для храму підрозділу волинських гвардійців — 6 на 6 метрів (його дизайнерське рішення уже готове). Праці ще не на один місяць, навіть із моїми досвідом та помічниками.

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