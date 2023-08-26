Від Нью-Йорка до Лондона за півтори години: НАСА представило прототип надзвукового пасажирського літака (відео)

НАСА не тільки готує екіпаж для польоту на Місяць, але й працює над тим, щоб допомогти авіапасажирам добиратися з Нью-Йорка до Лондона за менший час, ніж потрібно для перегляду звичайного фільму в польоті. Днями американська космічна агенція оголосила, що вивчає «економічне обґрунтування надзвукових пасажирських авіаперельотів».

У західних ЗМІ відразу з'явилися повідомлення, що НАСА працює над створенням пасажирського літака, який зможе перетинати Атлантичний океан всього за півтори години з запаморочливою швидкістю від 2 до 4 Маха. Нагадаємо, число Маха, що дорівнює одиниці, відповідає швидкості 1224 км/год. Відповідно, 2 Маха буде 2448 км/год, 4 Маха — 4896 км/год.

Це означає, що НАСА планує побудувати надзвуковий пасажирський літак, який зможе літати вдвічі швидше, ніж винищувач F/A-18.

За даними НАСА, зараз триває черговий етап досліджень у галузі високошвидкісних авіаперевезень. Підписано два річні контракти з Boeing, Rolls-Royce та іншими компаніями, які підключилися до цього амбітного проєкту.

В його основу покладено безшумний надзвуковий літак X-59 (на фото в заголовку), створення якого було завершено цього літа.

Планується, що X-59 здійснить свій перший випробувальний політ ближче до кінця року.

Поки що найшвидшим пасажирським літаком в історії залишається «Конкорд»

Нагадаємо, поки що найшвидшим пасажирським літаком в історії залишається «Конкорд» спільного французько-британського виробництва. Лайнер здійснив рейс між Нью-Йорком та Лондоном 7 лютого 1996 року за 2 години 52 хвилини 59 секунд.

Для порівняння, сьогодні стандартний великий авіалайнер літає із крейсерською швидкістю близько 900 км/год. На переліт з Нью-Йорка до Лондона йде п'ять годин і більше.

25 липня 2000 року «Конкорд» розбився при вильоті з Парижа. Загинули 113 людей. 2003 року було вирішено відмовитися від експлуатації цього надзвукового лайнера.

Нагадаємо, нещодавно приватна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона доставила до кордону космосу групу космічних туристів та повернула їх на Землю. А Індія успішно посадила космічний апарат на Місяць (відео).

207

Читайте нас у Facebook та Instagram