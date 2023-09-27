«Кожен залишив щось потаємне»: в Україні зафіксували два рекорди із синьо-жовтим стягом

У київському парку Шевченка встановили десятиметровий прапор України, на якому всі охочі залишали побажання для військовослужбовців. За неповний день вдалося зібрати 818 підписів, що й стало національним досягненням.

«Ініціатором цього рекорду стала Київська міська державна адміністрація, — розповідає „ФАКТАМ“ керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. — Мені здається, що ця номінація передає те, що кожен з нас зараз відчуває, — це добрі побажання тим, хто боронить нас від окупантів. І цей прапор об’єднує всі наші прагнення та енергетику. Вирішили для фіксації рекорду обрати людне місце — парк біля університету імені Тараса Шевченка. До речі, помітили цікаву статистику під час фіксації рекорду: на синій частині прапора більше побажань писали чоловіки, а на жовтій — жінки та діти. Можливо, це тому, що перша — вища й до неї не кожен може дістати. Ми розраховували на те, що місця вільного вже не буде, але люди все продовжували залишати щось своє потаємне. Скажу відверто, що кожен підпис був по-особливому щемливий. Але найбільше вразив: „Дякую за те, що я живу“. Певно, всім зараз так само хочеться сказати. Загалом вийшло 818 підписів! До слова, напередодні у столиці ми реєстрували схоже досягнення — прапор, на якому залишили 814 дитячих побажань своїм рідним, які зараз на передовій».

Після фіксації рекорду прапори передадуть до муніципального мілітарі-хабу, який буде займатись розв’яанням питань військовослужбовців. Там вони стануть основними локаціями.

А ось Суми вирішили відрізнитись від багатьох обласних центрів. Там рекордом України став найбільший прапор, розтягнений на воді.

«Унікальне досягнення, таких заявок ми ще не отримували, — додає Лана Вєтрова. — Було багато організаційних питань, тому що це мало виглядати ефектно, все вийшло якнайкраще. 29 людей знаходились на сап-бордах, ще близько 15 — на каяках, катамаранах та на спортивних байдарках, всі вони тримали жовто-синій стяг. Його довжина склала 156 метрів, а ширина — 95,3 сантиметри. Приємно було спостерігати, на берегах річки стояли місцеві жителі й кричали: „Слава Україні!“. Мені здається, що під час війни патріотичних рекордів побільшало, люди хочуть єднання, заявляти на мільйонну аудиторію, наскільки вони люблять та пишаються своєю країною».

У Сумах рекордом України став найбільший прапор, розтягнений на воді

Відомо, що прапор-рекордсмен із Сум розділять на частини, які передадуть до кожної обласної військової адміністрації та Автономної Республіки Крим. Крім того, отримають їх і самі учасники рекорду. Ті, що залишаться, виставлять на аукціон, аби зібрати кошти на армію.

29 людей знаходились на сап-бордах, ще близько 15 - на каяках, катамаранах та на спортивних байдарках, всі вони тримали жовто-синій стяг

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як двоє українських ветеранів на протезах зібрали понад 3,6 мільйона гривень для шпиталю.

42

Читайте нас у Facebook та Instagram