Частина українців зможе отримати від благодійників по 3600 грн: хто має право на допомогу

В зв'язку з труднощами, яке приніс в Україну російський ворог, низка міжнародних організацій, серед яких і французька ACTED, продовжують діяльність у напрямку надання грошової гуманітарної допомоги.

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Зокрема, реєстрацію збору даних на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрив і благодійний фонд «Право на захист», говориться у мережі.

Дані збирають проводять мобільні бригади, яка працюють в окремих регіонах і зараз перебувають на Одещині.

Грошову допомогу у розмірі 3600 гривень протягом 3 місяців можуть отримати переселенці-громадяни України, які постраждали від воєнних дій, раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій і мають дохід менше 5400 грн на особу на місяць.

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Йдеться про ВПО, що перемістилися після 24 лютого 2022 року, а також осіб, які не переміщувалися після початку війни, але постраждали від воєнних дій на Одещині. Також право на отримання грошей поширюється на осіб, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Обов’язкові критерії вразливості для перерахованих вище категорій:

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сім’я, яка має лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з літніми віком від 55 років

сім’я, очолювана одним/декількома самотніми людьми похилого віку від 55 років або людьми похилого віку з одним або кількома дітьми до 18 років

сім’я з однією або декількома особами з особливими потребами

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Де можна зареєструватися на фінансову допомогу?

Пункт реєстрації працюватиме:

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20 жовтня у с. Яскі, вул. Центральна, 78 — з 09.00 до 17.00.

23 жовтня у м. Рені, вул. 28 червня, 133 — з 9:00 до 16:00

27 жовтня у м. Болграді, пр. Соборний 149, каб. 109 — з 9:00 до 16:00.

Детальна інформація щодо отримання грошової допомоги від УВКБ ООН на офіційному сайті фонду.

Інформація, яку необхідно надати:

ідентифікаційний код,

паспорт або інший документ, що засвідчує особу,

довідку ВПО (за наявності),

банківську картку головного заявника,

свідоцтво про народження дітей (за потреби),

документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за потреби),

посвідчення/медичну довідку за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Для збору даних повинні бути присутніми всі члени сім’ї, але для родин, членами яких є маломобільні люди, допускається реєстрація за оригіналами документів при наданні медичної довідки, що підтверджує їх стан.

Нагадаємо також, що крім пенсіонерів та вимушених переселенців, кошти від Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги можуть отримати українські жінки, які збираються або щойно стали мамами.

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