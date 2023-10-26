«Підгортаємо на висоту до 25−30 сантиметрів»: як правильно доглядати за трояндами восени

Правильний догляд за трояндами восени — запорука успішної зимівлі кущів та їх пишного цвітіння влітку. Всі роботи з догляду за рослинами слід провести до того, випаде сніг. Починаючи з середини жовтня рекомендується обірвати листя на висоту 15−20 см та недозрілі пагони, пише спільнота «Дендроферма Бережнюк».

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За літо рослина втратила багато поживних речовин. Тому підживлення на зиму має зміцнити рослину, забезпечити її всіма поживними речовинами. Купіть фосфорно-калійні добрива, які гальмують ріст куща, прискорюють одерев'яніння пагонів, що збільшить стійкість троянд до морозів. Варто використовувати гранульовані добрива: вони всмоктуються поступово, не провокуючи зростання. Можна добрива приготувати самим. Підійде компост, збагачений попелом.

Перед заморозками або на початку зими починаємо підгортання троянд. Підгортаємо на висоту до 25−30 см. Землю для підгортання краще принести з іншого місця, а не згрібати біля рослини. Це може пошкодити коріння. Не рекомендується для підгортання використовувати тирсу чи пісок, бо вони будуть утримувати вологу.

Обрізка троянд — важливий елемент догляду за квітами та їх підготовки до зими. Шляхом прорідження пагони отримують більше світла, покращується циркуляція повітря та знижується ризик виникнення грибкових захворювань. Такі троянди легше укривати.

Обрізування потребують і дорослі рослини, і молоді кущі, посаджені цього року. Обрізати троянди потрібно після настання холодів. Рання обрізка може стимулювати ріст пагонів. Найперше слід видалити сухі, пошкоджені й недозрілі пагони, старі гілки (старші трьох років) та гілки, що загущують кущ. Зрізи робіть на відстані 5−6 мм над брунькою та обробіть садовим варом. Після процедури має залишитись 4−5 міцних і здорових пагонів. Після обрізки обробляємо залізним купоросом чи 1% розчином бордоської рідини.

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Якщо морози будуть до -10° С, то вони не страшні для кущів. Але при нижчій температурі потрібно братися до укриття кущів. Але троянди можуть не пережити зиму не так від морозів, як від випрівання при неправильному накритті. Тому підгорнуті троянди зв'язують чи нагинають для компактності. Накриваємо чи обмотуємо білим агроволокном. Рівномірно розподіляємо його на ґрунті та закріплюємо там, де закінчується земляний горбок. Встановлюємо каркас, надійно його фіксуємо та ще раз накриваємо агроплівкою. Фіксуємо шнурком чи кілочками. Якщо у вас троянди ростуть рядком, то простіше зробити накриття у вигляді тунельного паркану, відповідно підгорнути троянди й накрити агроплівкою, а не замотувати кожну троянду окремо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про посадку троянд в жовтні та листопаді. Фахівці дали кілька простих та ефективних порад.

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