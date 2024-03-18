Кондитерське мистецтво в Україні розвивається стрімкими темпами. Вітчизняні кондитери створюють смачні торти й неймовірний декор до них. Наприклад, квіти з цукрової пасти та пластичного шоколаду, які зачаровують красою. Часом такі троянди або півонії складно відрізнити від справжніх. Також «ФАКТИ» не раз вже писали про неймовірні пряничні будиночки, які створює чернігівська фуд-дизайнерка Олена Зіберт.

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Із року в рік українські кондитери здобувають першість на міжнародних конкурсах. І от знову приємна новина — золото та срібло отримала за декор своїх тортів кондитерка з мальовничого села Кадубівці Чернівецької області Ольга Черней.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про свої роботи, які вразили красою та професіоналізмом виконання журі міжнародного кондитерського конкурсу, що нещодавно відбувся в Польщі у рамках виставки EXPO SWEET 2024 .

«В святковому торті я використала кілька технік декорування: аерографію, ліплення із пластичного шоколаду, цукрові квіти…»

- Бути кондитером я не мріяла, але завжди випікала солоденьке, — розповідає Ольга Черней. — Працюючи в райцентрі перукарем, інколи пригощала дівчат своєю випічкою. Колеги почали замовляти у мене тортики, а згодом спрацювало «сарафанне радіо» й замовлення я почала отримувати звідусіль. Й так захопилась випічкою, що вирішила залишити салон і випікати тортики дома. Занурившись з головою в кондитерський світ, я зрозуміла, що хочу не просто створювати з крему трояндочки на торті, а досягти чогось більшого. Тоді почала вчитись малюванню на торті за допомогою аерографа. Передати картинку на мастиці харчовими барвниками дуже складно…

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Але я цю техніку освоїла. Разом з цим вчилася ліпити із пластичного шоколаду тому, що деякі замовники хотіли, щоб тортики були прикрашені фігурками. Особливо це стосувалось дитячих тортів, і мені було соромно, що я не вмію. В 2020 році під час пандемії я вирішила взяти онлайн-участь у міжнародній кондитерській виставці в Бірмінгемі. Там отримала срібну нагороду. Всього два бали не вистачило до золота. Потім отримала запрошення на дружній кондитерський батл між Україною та Болгарією. Це відбулося у 2021 році. А згодом мене запросили на дружній батл, в якому брали участь кондитери із усього світу. Це було дуже круто, адже я змогла побачити роботи майстрів із різних країн. А потім почалася повномасштабна війна … Для мене це був величезний стрес. Та коли оговталась, зрозуміла, що ми мусимо продовжувати жити і творити. І от коли почула, що в Варшаві відбудеться міжнародна кондитерська виставка EXPO SWEET 2024, вирішила взяти участь у конкурсі, який там проходив.

Декор торта ,,Зоряна казка від бабусі Ірусі‘‘ був відзначений сріблом

— Розкажіть про свої роботи.

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— На конкурсі було оголошено кілька номінацій: святковий торт, торт-скульптура 3d, квіткові композиції, пряники… Я обрала для участі перші дві. Святковий торт, «Дівчинка з тортиком» отримав золото. Портрет дівчинки розписаний за допомогою аерографа кондитерськими фарбами. Волосся створене із пластичного шоколаду, нарізаного тоненькими смужечками і відтіненого харчовими сухими барвниками. Капелюшок виготовлений із вафельного паперу. Віночок із квітів -- з цукрової пасти. Банти та стрічки — із пластичного шоколаду. Сукня намальована аерографом. Тож, я використала кілька технік декорування: аерографію, ліплення із пластичного шоколаду, цукрові квіти… Журі оцінювало перш за все естетику роботи та рівень складності виконання.

— Що являє собою пластичний шоколад?

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— Це шоколад, розтоплений до певної температури і змішаний із глюкозним сиропом. Він має відстоятися в холодильнику кілька годин — тоді готовий до роботи.

«Один неправильний рух — і все може бути зіпсоване»

— А що являє собою робота, за яку отримали срібло?

— Торт називається, «Зоряна казка від бабусі Ірусі». Створити фігурки бабусі та діток з пластичного шоколаду було непросто. Наприклад, очі малюка довелось розписувати під лупою. Бабусин «зоряний капелюх» та книжечки виготовлені із вафельного паперу. Крильця фей — із желатину. Подушки — з пластичного шоколаду.

— Що ви відчули, коли дізнались про те, що отримали золото?

— Моїй радості не було меж. Адже на конкурсі було представлено чимало крутих робіт. Й, якщо бути відвертою, мені навіть не вірилося, що я можу отримати найвищі нагороди — золото та срібло. Участь у такому заході — для мене справжній подарунок, адже це і нові знайомства, і презентація своєї творчості, і проведений з користю час.

«В своїх десертах використовую тільки натуральні продукти»

— Як створюєте такий ефектний декор на тортах?

— Як я вже сказала, зазвичай розписую торти за допомогою аерографу. Щоб підготувати торт до розпису аерографом, його потрібно ідеально вирівняти ганашем, зверху покрити мастикою, щоб поверхня була ідеальною. Малюнок, який планую перенести на торт, потрібно роздрукувати на принтері на звичайному папері. Гострим лезом надрізаю контури малюнка, прикладаю папір до торту — і починається копітка робота. Адже один неправильний рух — і все може бути зіпсоване. Вчилась я малювати, як першачки у школі. Спочатку відпрацьовувались рисочки, крапочки, лінії, кола… Навчитися одразу цьому неможливо — потрібні час і терпіння.

Ольга Черней: «Моє творче кредо: ніхто не стає майстром, не тренуючись в майстерності»

— Які ваші улюблені смаки у тортах?

- Для мене смак десерту стоїть на першому місці. Тому в своїх десертах використовую тільки натуральні продукти: бельгійський шоколад, ванільну пасту із стручків мадагаскарської ванілі, натуральні горіхові пасти, які я роблю сама, натуральні вершки, сир, вершкове масло тільки вищого ґатунку. Майже всі види пюре із фруктів заготовляю у сезон самостійно. Тортики роблю різні: бісквітні, мусові із дзеркальною глазур’ю, пісочні, медові… Іноді в смаколиках поєднується кілька смаків. Важливо, щоб це поєднання було гармонійним. У кожному сезоні цінуються різні смаки. Влітку актуальні легкі фруктові та ягідні. Восени хочеться чогось по смаку теплішого — можливо, з нотками кави, молочного шоколаду. Взимку більш популярні медові та бісквітні торти, до складу яких входять горіхи й шоколад. Весною актуальні такі смаки, як манго-маракуйя з фундуком, шпинатні торти, чизкейки…

— Яке ваше творче кредо?

— Воно звучить так: ніхто не стає майстром, не тренуючись в майстерності.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з майстром із цукрової флористики Олесею Голумбовською: «Вафельні квіти мають неймовірно ніжні напівпрозорі пелюстки».

Фото у заголовку: торт «Дівчинка з тортиком» отримав золото

Фото з альбому Ольги Черней

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