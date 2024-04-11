«Вважається, що, якщо яблуня росте біля будинку, вона може привабити успіх та процвітання», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк

«Якщо у твоїй душі залишилася хоч одна квітуча гілка, на неї обов'язково сяде птах, що співає», — говорить східна мудрість. Цвіт дерев — один з популярних мотивів у творчості всесвітньо відомих митців, адже означає продовження життя та надію. Згадаємо лише картину «Квітучі гілки мигдалю» Вінсента ван Гога. Вони є провісниками весни, оскільки починають квітнути дуже рано. Вінсент ван Гог також був зачарований фруктовими садами з квітучими абрикосами, персиками та сливами. Тож зобразив їх на кількох своїх полотнах. А Анрі Матісс обожнював весняну красу квітучих олив і також показав її у своїй творчості. Цвіт дерев був і є популярним у розписі порцеляни — зокрема, французької та англійської. Розкішні сади у період цвітіння надихали та надихають і українських митців. Адже квітень — місяць особливий. Все квітне навкруги! Цвіт дерев у декорі сервізів — вишукана краса. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сервізи, декоровані цвітом дерев.

«Існує повір'я, що аромат жасмину приваблює справжнє кохання»

— Кожне з весняних квітучих дерев має свої особливості та символіку, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Наприклад, квітуча вишня визнана символом духовної краси, а квітуча липа — символ міцної дружби, кохання та вірності. Квіти черемхи — втілення весни, кохання та ніжності. Під час цвітіння це дерево порівнюють з нареченою у вінчальному вбранні. Кетяг квітів акації символізує дружбу та надію на взаємне почуття чи зустріч найближчим часом.

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Вишневий цвіт у декорі сервізу для кави Довбиського ФЗ. 1970-ті

Неймовірно гарно квітне жасмин. В Індонезії ці квіти — окраса весільних церемоній, а в Японії це символ симпатії, у Китаї — жіночності, в Італії — кохання, якому не страшні випробування. Сухі квітки жасмину додають для аромату в чай. Існує повір'я, що аромат жасмину приваблює справжнє кохання, сприяє народженню оригінальних ідей, посилює впевненість у собі та допомагає адаптуватися у незнайомій ситуації. Ця квітка овіяна легендами. Кажуть, що колись всі квіти були білими. Якось до саду, де вони росли, завітав художник з палітрою яскравих фарб і запропонував забарвити квіти в ті кольори, які їм до вподоби. Жасмин мріяв стати золотаво-жовтим, адже це колір сонця, яке він обожнював. Він першим поспішив повідати художнику про своє бажання. Проте митцю не сподобалася настирливість жасмину, який вирішив випередити всіх, навіть троянду — королеву квітів. Тож жовто-золота гамма дісталася кульбабам та іншим квітам. Художник сказав жасмину, щоб він обирав з того, що залишилося, й вже нагнув гілки, щоб було зручно їх розмальовувати, але жасмин відповів: «Вважаю за краще зламатися, ніж зігнутися». Тому й залишився жасмин білим і тендітним. Неймовірно гарний сервіз «Жасмин», створений фарфористами Бориславського фарфорового заводу — Василем Ковальчуком та Петром Щербоносом.

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В. Ковальчук, розпис П. Щербонос. Чайний сервіз "Жасмин" Бориславський ФЗ. 1964

— Справді, вишукана краса.

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— Квіти на фарфоровому посуді — це розповідь художників про чарівність природи. Крім довершеної форми, вражають незвичним декором вироби Коростенського фарфорового заводу у розписі талановитої художниці Ніни Пилипчук. Наприклад, набір для компоту «Дачний» з цвітом яблуні, навколо якого кружляють метелики. Він створений за формами Миколи Пилипчука. Милуючись цією красою, здається, ми відчуваємо аромати весни.

М. та Н. Пилипчуки. Набір для компоту «Дачний». Коростенський ФЗ. 1997

«Вважається, що яблуня здатна заряджати простір позитивною енергією»

— Цвіт якого дерева найпопулярніший у творчості українських фарфористів?

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— Найпопулярнішим був декор чайників яблуневим цвітом, його використовували всі фарфорові заводи. Одні з найкрасивіших робіт — сервізи, розписані довбиською художницею Марією Поліщук.

Чайники від сервізів «Яблуневий цвіт» Довбиського ФЗ у розписі М. Поліщук. 1955–1970

Ще одна вишукана робота — чайники «Цвіт яблуні» Віри Сіробаби-Климко, створені на Сумському фарфоровому заводі у 1986 році (на фото у заголовку). Кожна пелюстка неначе жива. Яблуня — символ добробуту, плодючості та життєвої сили. Вважається, що якщо яблуня росте біля будинку, вона може привабити успіх та процвітання. Якщо ж росте біля вікон дівчини, то подарує їй красу, щастя та удачу. Чимало людей вірять у магічну силу яблуні та використовують її плоди й гілля для обрядів, спрямованих на отримання здоров'я та щастя. Вона не лише прикрашає подвір'я своїми ніжними квітами білого або рожевого кольору навесні та дає смачні плоди влітку й восени, а й служить свого роду оберегом для дому та тих, хто в ньому живе. Вважається, що яблуня здатна заряджати простір позитивною енергією.

«Яблуневий цвіт». Дружківський ФЗ. 1970-ті

А ще у декоруванні сервізів був дуже популярним цвіт вишні. Вишня — символ рідної землі, матері й дівчини-нареченої.

— Кажуть, що вишня біля оселі — знак того, що у цьому домі завжди буде достаток.

— Вишня символізує вічну весну, красу та взаємну любов. Саме тому в Україні біля хат саджають вишні.

Чайна пара з цвітом вишні Дружківського ФЗ. 1950-ті

— Як вважаєте, чому такі популярні квітучі сади в декорі сервізів?

— Рожеві та білі відтінки ніжних квітів яблуні та вишні створюють в час чаювання чи ранішньої філіжанки кави атмосферу пробудження та радості. Всі квіти на дереві різні за розмірами, пишністю, кольором чи його інтенсивністю, різні за станом: деякі вже відцвітають, а деякі тільки розкрилися або збираються вийти з пуп’янків. І це все також символічно, бо таке різне й наше життя.

«Яблуневий цвіт». Баранівський ФЗ. 1955

Квітучі дерева уособлюють мудрість природи. Вони допомагають нам зрозуміти сенс життя та цінності кохання. Кохання — як квітуче дерево, яке завжди тягнеться до світла та краси. Квітучі дерева символізують надії та перспективи, вони допомагають нам вірити у краще майбутнє та розвивати свій потенціал. Квітучі дерева — це приклад того, як у природі кожен елемент має своє місце та призначення.

Людмила Карпінська-Романюк: «Квіти на фарфоровому посуді – це розповідь художників про чарівність природи»

— Який з сервізів з цвітом дерев ваш улюблений?

— З погляду колористики та композиції, цвіт дерев у садах — справжнє втілення природної краси та гармонії. Витончена геометрія пелюсток та глибина відтінків білого та рожевого здатні подарувати естетичну насолоду. Цвітуть яблуні запашними квітками білого, рожевого та навіть червоного кольору, вкриваючи дерева ароматною хмарою. Мені дуже подобається набір чайників Володимира Шевченка під ліричною назвою «Біла квітка», а також городницький сервіз з яблуневим цвітом на жовтому фоні.

С. Веритьохін, З. Мосійчук. Чайний сервіз «Яблуневий цвіт». Городницький ФЗ. 1953

В. Шевченко. Набір чайників «Біла квітка». Сумський ФЗ. 1999

Раніше колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про те, що українські майстри для створення фарфорових квітів розробили власну технологію із застосуванням живих рослин.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На фото у заголовку В. Сіробаба-Климко. Чайники «Цвіт яблуні». Сумський ФЗ. 1986

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