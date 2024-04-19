Не викидайте скошену траву: готуємо ідеальне добриво з кульбаби

Кульбабове добриво — один з найдешевших, екологічних і простих способів зробити ваші рослини сильнішими. Кульбаба, за допомогою якої можна визначити кислотність ґрунту на городі, є багатим джерелом поживних речовин і може успішно замінити дорогі препарати з полиць магазинів. Кульбаби можна знайти майже скрізь, а квітень-травень — ідеальний час для їхнього збору, пише видання deccoria.

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Настій з листя кульбаби містить більше азоту і має злегка лужну реакцію. Органічне добриво покращує структуру ґрунту завдяки великій кількості цінних мікроорганізмів. Кульбабовий настій не має неприємного запаху. А це важлива властивість для тих, хто не любить запах органічного гною. Щоб приготувати добриво потрібно близько 10 літрів води. У відро можна набрати проціджену дощову воду або воду з-під крана. Дощова вода особливо добре підійде, якщо настій буде використовуватися для підживлення кислотолюбних рослин. Рослини найкраще збирати вранці, коли вони ще тверді.

Для початку зібрані рослини слід дрібно нарізати — як квіти, так і листя, щоб ферментація відбувалася швидше. Потім покладіть кульбаби у відро приблизно на 1/3 їхньої висоти. Потім залийте все водою так, щоб вона доходила на кілька сантиметрів нижче краю відра. В кінці добре накрити його «дихаючим» матеріалом (наприклад, колготками), який буде служити бар'єром для мух.

Кульбабовий настій буде готовий через 2−4 тижні. Багато що залежить від температури повітря; як правило, чим тепліше, тим швидше добриво буде готове. Також варто пам'ятати, що зберігати суміш потрібно в затіненому місці. Кульбабовий настій почне бродити вже через кілька днів. Ознакою цього будуть бульбашки, що з'являться на поверхні води. Вміст відра слід ретельно перемішувати кожні кілька днів. Кульбабова рідина буде готова до використання, коли бульбашки на воді перестануть з'являтися.

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Готову кульбабову рідину потрібно процідити, оскільки квіти не розкладаються у воді. Рослинні рештки можна викинути в компост, що прискорить розкладання органіки.

Кульбабовий настій можна вносити під багато овочів і фруктів. Він буде чудовою природною підтримкою для лохини, аґрусу, смородини, помідорів, перцю, малини, капусти або салату. Його можна успішно використовувати для поливу плодових дерев і декоративних квітів та кущів. Ним також можна удобрювати полуницю.

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Важливо знати, в яких пропорціях використовувати добриво з кульбаби. Якщо воно буде використовуватися на дуже кислому ґрунті, наприклад, під чорницею, бажано розбавити його більше, використовуючи співвідношення 1:15 (на 15 літрів води літр рідкого настою з кульбаби). В інших випадках достатньо співвідношення 1:10.

Додамо, що з кульбаби можна також приготувати суперзасіб для боротьби з попелицею.

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Крім того, з жовтих квітів готують простий і корисний напій — кульбабовий лимонад.

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