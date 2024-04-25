«Фарісейська закваска»: у ПЦУ напередодні Великодня висловилися про відвідування храмів жінками у штанях

Невдовзі закінчиться Великий піст, який розпочався 18 березня, а у Великдень 5 травня люди підуть до храмів, аби освятити великодні кошики.

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Напередодні цього великого церковного свята у Православній церкві України розвінчали міф стосовно заборони жінкам у штанях відвідувати храми: «Немає в нашій Церкві такої заборони. Та й в інших Православних Церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує. Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне — з якими бажаннями та духовними потребами».

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Зазначається, що цей міф пішов від «фарисейської закваски і неправильного тлумачення чи незнання Писання». Адже прибічники такої заборони посилаються на рядки зі Старого Завіту: «На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це».

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В ПЦУ зазначають, що це писалося у часи, коли і жінки, і чоловіки носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху — туніку (плащ, накидку). Втім, одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, і, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин; верхній одяг мав рукави до зап'ясть. І роблять висновок, що в рядках йшлося скоріше про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці — чоловіка, відкидаючи природну відмінність двох статей.

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«Чи можна вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням? Звісно, що ні. Наприклад, шаровари, які у нашій культурі асоціюються з козацтвом, у багатьох південних і східних народів є елементом жіночого одягу. Або кілт (національний шотландський чоловічий одяг) чи інші подібні вбрання, хоча і подібні до жіночих спідниць, але виникли не як уподібнення чоловіків до жінок, а як відповідь на потреби місцевих умов життя», — пояснюють в Православній церкві України та додають, що важливою є не так форма одягу, як мета, з якою він вживається.

«Не витрачайте час на непотрібні суперечки і заборони, не судіть інших людей за зовнішністю — особливо зараз, під час війни і великих втрат. Можливо, ця людина втратила все, і в неї просто немає іншого вбрання. А навіть якщо й є — не ви їй Суддя. Прагніть того, щоби не виглядати, а БУТИ вірними — не зовнішньо, а внутрішньо. Зустрічайте людей з любов՚ю, а не з осудом, з радістю, а не з докором. Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом», — додають в ПЦУ.

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Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах

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