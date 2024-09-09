Принц Гаррі, який звик до справжнього королівського життя, відчайдушно намагається підтримувати на висоті цей рівень, тому постійно намагається заробити грошей: він пише мемуари , бере участь (звичайно, небезкорисно) у телешоу, але без помітного результату.

І ось, здається, удача повернулась обличчям до Сассекса: на наступному тижні, 15 вересня, в день свого 40-річчя Гаррі отримає 40 мільйонів фунтів стерлінгів, пишуть зарубіжні ЗМІ.

І річ не в тому, що з життя може підти його тато, Чарльз III, а в тому, що попри всі свої «пригоди», Гаррі все-таки залишається Віндзором, а тому має право на належну йому спадщину.

І дякувати йому потрібно королеві-консорт Єлизаветі — матері Єлизавети II і прабабусі Гаррі.

У далекому 1994 році на той момент 94-річна вдова Георга VI започаткувала трастовий фонд у розмірі 19 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб забезпечити безбідне існування (хоча здавалося б) своїм правнукам.

Першу виплату Гаррі, Вільям, а також їхні двоюрідні брати та сестри отримували у свій 21-й день народження, а другу — у 40-й.

Така хитра схема була придумана, щоб допомогти королеві-матері (так тоді називали її піддані) уникнути сплати податку на її щедрий подарунок правнукам, розповів колишній працівник палацу.

За інформацією журналістів, щедра прабабуся залишила Гаррі навіть більше грошей, ніж Вільяму. Все-таки не дарма у нього завжди була репутація улюбленця сім'ї. Тому чек на 8 мільйонів фунтів вже не за горами, і ювілей можна буде відзначити з розмахом. Меган точно залишиться задоволеною.

Як відомо, зараз стосунки між Гаррі та членами королівської сім'ї не найкращі. Сталося це після того, як у 2020 році Гаррі та його дружина Меган Маркл перестали виконувати свої обов’язки як її члени. Але зараз у ЗМІ все більше новин про те, що принц Гаррі й Меган Маркл «відчайдушно» хочуть провести мирні переговори з королівською родиною.

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