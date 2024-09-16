Польща змінила правила в'їзду українців до країни: у дітей віком до 13 років можуть бути проблеми

В Польщі, де влада з нового навчального року запровадила штрафи для українських біженців через невідвідування їхніми дітьми шкіл та дитсадків, неповнолітні громадяни України віком до 13 років зі статусом тимчасового захисту можуть зіткнутися з проблемами під час повторного в’їзду до РП або подорожей країнами Шенгенської зони.

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Як пояснює expert.in.ua, згідно з новими правилами, сам по собі номер PESEL UKR не дає права на повторний в’їзд до Польщі. Для перетину кордону, українським дітям, яким ще не виповнилося 13 років, необхідно мати дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl. Відсутність цього документа може призвести до відмови у в’їзді до Польщі або інших країн Шенгенської зони.

Зазначається, що ця проблема може торкнутися дітей, які були «прив'язані» до профілю своїх батьків або опікунів у Diia.pl. Якщо правовий статус батьків змінився, зокрема вони отримали карту побиту (посвідку на тимчасове проживання), діти втрачають доступ до додатку Diia. pl, адже його використання дозволено лише тим, хто має статус тимчасового захисту.

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Перевіряти статус документів дитини. Якщо у дитини зник доступ до Diia. pl через зміну вашого статусу, дізнайтеся про можливість оформлення нових документів.

Звернутися до міграційних органів Польщі для уточнення правового статусу дитини та можливості отримання посвідки на тимчасове перебування.

Подорожувати з повним пакетом документів. Навіть якщо у вас є PESEL UKR, для перетину кордону потрібен діючий паспорт та доступ до Diia.pl.

До речі, днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи до допомоги українцям, зокрема, чоловікам призовного віку. Дипломат зазначив, що поточна політика багатьох країн ЄС шкодить обороноздатності України, адже військовозобов'язаним надаються економічні преференції. У якості приклада Сікорський навів Німеччину, де біженцям з тимчасовим захистом виплачують більше ніж 500 євро. А разом із компенсацією за житло мова може йти про більше ніж 1000 євро на місяць на особу. Ці правила поширюються й на чоловіків. «Є простий метод допомогти Україні — припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Приховування від призову — це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити», — заявив польський міністр та додав, що його країна такої соціальної підтримки не надає.

Нагадаємо, що наприкінці вересня на українських біженців, які приїхали у ФРН зі своїми автівками, очікують нововведення. Так, з 30 вересня автомобілісти, які перебувають у Німеччині понад рік, мають перереєструвати свої автівки на німецькі номери. Перший рік після перетину кордону громадяни України не зобов'язані реєструвати авто в Німеччині.

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Фото Pixabay

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