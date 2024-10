Не готова завершити: новий поворот у житті Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес, яка планувала операцію на очах, знову готова танцювати, оскільки вона нарешті вирішила перегорнути сторінку у житті після розриву з Беном Аффлеком. Виконавиця хіта On the Floor, чий останній альбом був нібито натхненний її стосунками з Беном, тепер хоче піти в іншому напрямку. Джерело розповіло Page Six: «Вона хоче великий танцювальний хіт і вже звернулася до сонграйтерів».

ВІДЕО ДНЯ

Джей Ло не готова попрощатися з музичною кар’єрою, пише The News.

Повідомляється, що співачка та акторка, яка зараз перебуває в процесі розлучення з Беном Аффлеком, має намір створити абсолютно новий альбом.

«Вона хоче отримати хіти і випустити новий альбом», — повідомило джерело виданню.

РЕКЛАМА

Джей Ло натякнула на завершення кар’єри співачки ще до виходу свого останнього альбому This Is Me… Однак альбом, натхненний Аффлеком, не мав такого великого успіху в чартах, як очікувала співачка.

«У неї величезна кількість хітів, і вона не може прийняти, що останній альбом — кінець її музичної кар’єри», — сказало джерело, додавши, що «вона хоче змити сморід» після розриву з Беном Аффлеком новим альбомом.

РЕКЛАМА

Повідомляється, що промотур альбому продавався погано, і Лопес, яка тоді перебувала в розпалі свого розриву з Аффлеком, зрештою скасувала його. Вона сказала шанувальникам, що в цей час «брала відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями».

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розчулилася, згадавши момент, коли вона вирішила стати суперзіркою.

РЕКЛАМА

Фото Getty Images

99

Читайте нас у Facebook