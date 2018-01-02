В Николаеве в новогоднюю ночь из-за короткого замыкания погибла молодая супружеская пара (фото, видео)

Трагедия произошла в Ингульском районе, в девятиэтажном доме по улице Казарского.

Как сообщили «ФАКТАМ», сегодня, 1 января в 6.50 на «101» в Службу спасения позвонил мужчина и сообщил о том, что в соседской однокомнатной квартире на 8 этаже — пожар. На вызов прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части Ингульского района города и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС области.

Сосед, который встречал пожарных рассказал, что проснулся от резкого запаха дыма. Поднявшись этажом выше, хотел открыть входную дверь в квартиру, но ее ручка была слишком горячей. Спасатели, проникнув в помещение, обнаружили тела погибших супругов — мужчины 1991 г. р. и женщины 1993 г. р.

Пожар в 7.40 ликвидировали. Предварительная его причина — короткое замыкание розетки, куда была подключена елочная гирлянда.

К тушению всего привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Дополнительно на месте работали бригады скорой медицинской помощи, ООО «Николаевгаз», ООО «Николаевоблэнерго», сотрудники патрульной полиции и оперативно-следственная группа полиции.

А ранее в Корабельном районе Николаева из-за неисправной гирлянды сгорел балкон в девятиэтажке. Как сообщал сайт «Новости-N» дома в этой квартире находилась одна девушка. Ее спас полицейский, который живет по соседству. Мужчина вывел ее из квартиры и вызвал пожарных, которые погасили огонь.

Балкон выгорел, но квартира не пострадала. Ее хозяйка, к счастью, осталась также невредима.

